El Ministerio de Defensa ha ordenado el despegue inmediato de un avión A-330 del Ejército del Aire y del Espacio desde la base aérea de Torrejón de Ardoz con destino a Omán. El objetivo de esta misión es repatriar a los ciudadanos españoles que han quedado atrapados en la región del Golfo Pérsico tras el estallido del conflicto bélico en Irán. Según fuentes gubernamentales, se trata de la operación de evacuación más compleja y delicada de cuantas se han planificado hasta la fecha debido a la inestabilidad del espacio aéreo en la zona.

Un operativo de élite para una misión crítica

Personal del Ala 45 y del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) ha trabajado contra reloj durante la madrugada para acondicionar la aeronave de transporte. Aunque todavía no se ha hecho público el número exacto de pasajeros que regresarán en este primer vuelo militar, el dispositivo permanece abierto a la posibilidad de enviar más unidades si la situación lo requiere.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en una entrevista en TVE que la operación ya está en marcha y que, por el momento, transcurre según lo previsto. Albares ha subrayado la peligrosidad del entorno, pero se ha mostrado optimista: «Si todo concluye felizmente, en unas horas podremos dar buenas noticias», ha señalado tras recalcar que se están extremando las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los civiles y la tripulación.

Compromiso institucional: «No a la guerra»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reforzado este compromiso mediante una declaración institucional en la que ha prometido asistencia total a los más de 30.000 españoles que se encuentran en Oriente Medio, entre turistas, residentes y trabajadores. Sánchez ha recuperado el lema «No a la guerra», advirtiendo que España no será «cómplice» del conflicto por miedo a posibles represalias y asegurando que el servicio exterior y el ejército trabajan «día y noche» para traer a todos de vuelta.

Este despliegue militar se produce apenas 24 horas después de que aterrizaran en el aeropuerto de Barajas los primeros 175 evacuados, quienes lograron salir de la región en un vuelo comercial desde Abu Dabi. Sin embargo, el agravamiento de las hostilidades y el cierre de rutas civiles han obligado al Ejecutivo a activar los recursos de las Fuerzas Armadas para llegar a los puntos de mayor riesgo donde los vuelos comerciales ya no pueden operar.