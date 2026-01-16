El pleno del Ayuntamiento de Cáceres rechazó este jueves una moción presentada por Unidas Podemos para declarar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como persona non grata en la ciudad, tras su política exterior. La iniciativa no prosperó debido a los votos en contra de los concejales del PP y Vox, mientras que el PSOE optó por abstenerse, impidiendo que la propuesta saliera adelante.

La moción, además de pedir la declaración simbólica, planteaba instar al Gobierno de España a debatir la salida de España de la OTAN y reafirmar el compromiso con el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el multilateralismo, puntos que no consiguieron el respaldo necesario en el pleno municipal.

Durante el debate, el portavoz del PP, Ángel Orgaz, argumentó que el Ayuntamiento debe centrarse en asuntos locales y evitó que el consistorio se posicionase en política exterior, considerando la moción un gesto sin efecto práctico para la ciudad.

Por su parte, el concejal de Vox, Francisco Flores, calificó la proposición como un “gesto propagandístico e inútil” que no aporta beneficios a los vecinos, y señaló que este tipo de declaraciones simbólicas no son competencia municipal.

Desde Unidas Podemos, el concejal Álvaro Jaén defendió la propuesta, calificando a Trump como una figura que, según su grupo, ha puesto en riesgo el orden internacional y ha vulnerado normas del derecho internacional, especialmente con acciones como la intervención en Venezuela.

El PSOE presentó una enmienda para intentar moderar el contenido de la moción, proponiendo que el Ayuntamiento inste al Gobierno español a actuar dentro del marco de la OTAN mediante mecanismos diplomáticos. Beatriz Cercas, portavoz socialista, destacó que su grupo buscaba defender principios básicos del derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos, pero terminó absteniéndose y no respaldó la propuesta original.

La sesión plenaria puso de manifiesto las diferencias entre los grupos municipales en Cáceres y reflejó un consistorio dividido en torno a propuestas que trascienden la gestión local, generando un intenso debate sobre el papel de los ayuntamientos en cuestiones de política internacional.