Hansi Flick ha sido claro. Tras la reaparición de Marc-André ter Stegen en Guadalajara, el técnico alemán dejó entrever en Santander que no cuenta con él como titular: “Es sólo un partido”, dijo, confirmando que Joan García será el portero principal del Barça en Liga, Copa, Champions y Supercopa.

El mensaje es contundente: salvo lesión de García, Ter Stegen no tendrá minutos esta temporada. Con solo tres partidos antes de la final de Copa, el portero debe tomar una decisión rápida si quiere mantener opciones de jugar el Mundial con Alemania.

Hasta ahora, el Girona ha sido el único club en moverse por él, explorando una cesión hasta final de temporada. El Barça se ha mostrado dispuesto a colaborar, incluso pagando parte de la ficha si fuese necesario. Míchel, entrenador del Girona, considera que Ter Stegen aún es un portero de élite y respaldaría su incorporación.

El alemán, formado en el Borussia Mönchengladbach, también está lidiando con precauciones físicas. La semana pasada interrumpió la concentración en Yeda para revisarse con el doctor Monllau en Barcelona tras sentir molestias en la rodilla operada en septiembre de 2025. Aunque finalmente regresó a Arabia sin problemas, la situación refleja su cautela con su estado físico, un factor que podría influir en su decisión.

Ahora, Ter Stegen tiene solo dos semanas para decidir: arriesgarse y salir en busca de minutos que le mantengan en la órbita de Alemania, o esperar en el Barça hasta 2028, año en que expira su contrato. La opción más lógica para seguir en la élite y demostrar que puede ser titular con la Mannschaft parece ser una cesión a otro club.