*Las acciones de *Repsol se hundieron este jueves cerca de un 7 % en la Bolsa española, marcando una de sus peores sesiones recientes, tras el descenso del precio del petróleo Brent por encima del 3 % y la publicación de datos de producción que decepcionaron al mercado.



La petrolera española Repsol experimentó una fuerte caída en su cotización este jueves, con una pérdida que llegó a situarse en torno al 7,08 % en los primeros compases de la sesión, y una caída promedio del 6,3 % al cierre, reflejando el impacto negativo de la evolución reciente de los precios del crudo.

*El principal factor que condicionó este desplome fue la corrección del precio del petróleo Brent, el referente europeo, que perdió **más del 3,5 % y cerró cerca de los 64 dólares por barril, mientras que el crudo *WTI estadounidense también retrocedió más del 3 %. El descenso de los precios se produjo tras el enfriamiento de las tensiones geopolíticas que habían apoyado una prima de riesgo en el mercado del crudo, lo que llevó a muchos inversores a recoger beneficios y reducir posiciones.

Además del efecto directo de la caída del Brent, la reacción negativa del mercado se vio reforzada por los datos de producción de Repsol correspondientes a 2025, que mostraron un descenso cercano al 4 % respecto al año anterior, reduciendo la producción total a alrededor de 548 000 barriles al día. Estos resultados no estuvieron a la altura de las expectativas de algunos analistas, lo que motivó una revisión a la baja de recomendaciones por parte de instituciones financieras.

El Royal Bank of Canada (RBC), entre otros, rebajó su recomendación sobre las acciones de Repsol, advirtiendo que incluso reducciones moderadas de inversión podrían situar el rendimiento futuro por debajo del de otras petroleras, en un contexto de precios más bajos y márgenes ajustados.

Este movimiento de la cotización de Repsol también ha influido en el comportamiento del Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, que abrió con ligeros descensos tras los máximos recientes, mostrando la sensibilidad del mercado local ante la evolución de los precios de las materias primas y los datos corporativos.

Pese a la caída de las acciones, algunos analistas destacan que la compañía continúa generando márgenes de refino sólidos, aunque estos no han sido suficientes para contrarrestar el impacto de la caída del crudo y las expectativas de producción más moderada.

⸻

Puntos clave del desplome bursátil

• Las acciones de Repsol cayeron cerca del 7 % en bolsa, reflejando debilidad en el sector energético.

• El barril de petróleo Brent retrocedió más del 3 % durante la jornada, presionando al valor.

• Repsol registró un descenso de producción del 4 % en 2025, por debajo de expectativas.

• Instituciones como RBC rebajaron recomendaciones sobre la compañía tras conocer los resultados.

• El impacto se extendió al Ibex 35, que abrió con leves descensos tras máximos recientes.

El desplome de Repsol en bolsa este jueves subraya cómo la volatilidad de los precios del petróleo y las cifras de producción corporativas pueden afectar de forma directa a las acciones de las grandes energéticas. Con el Brent bajo presión y expectativas de producción ajustadas, los inversores han reaccionado con ventas masivas, destacando la sensibilidad del mercado financiero a las señales de oferta y demanda en el sector energético global.