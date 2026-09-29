El Cádiz – Leganés se juega el sábado 3 de octubre a las 18:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Cádiz – Leganés

Cádiz – Leganés Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: sábado 3 de octubre

sábado 3 de octubre Hora: 18:30 (hora peninsular)

18:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: JP Financial Estadio (Cadiz)

El Cádiz recibirá al Leganés en el JP Financial Estadio en el marco de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion. El equipo local se encuentra en la última posición, ocupando el 20º lugar con 4 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 7 goles y recibido 10. En sus últimos 5 encuentros, el Cádiz no ha conseguido ninguna victoria, con 2 empates y 3 derrotas. Por su parte, el Leganés se sitúa en la 10ª posición con 11 puntos, con un balance de 6 goles a favor y 7 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Leganés ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Así llegan los equipos

Cádiz: 20º con 4 puntos en 7 partidos (7 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: E-D-D-D-E)

Leganés: 10º con 11 puntos en 7 partidos (6 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-D-E-V)

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