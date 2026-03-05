La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en las localidades de Cheste y Vilamarxant. La operación, denominada Garrama, ha culminado con ocho detenidos y el desmantelamiento de tres puntos de venta, revelando que los traficantes utilizaban a una mujer de 71 años para pasar desapercibidos en los controles policiales.

La anciana: acompañante y «guardería»

La investigación del Equipo ROCA de Llíria descubrió que una pareja de 41 y 38 años, asentada en Vilamarxant, obligaba o utilizaba a la mujer de 71 años para que les acompañara en los traslados de droga. El objetivo era proyectar una imagen familiar y cotidiana que no levantara sospechas ante posibles patrullas. Además, la vivienda de la anciana servía como «guardería» (lugar de almacenamiento) para la cocaína y el dinero en efectivo.

Venta de droga frente a colegios

Uno de los puntos clave de venta se encontraba en Cheste, en un domicilio peligrosamente cercano a un centro educativo. Según la Guardia Civil:

Los «pases» de droga se realizaban a plena luz del día.

La actividad coincidía con el horario de entrada y salida de los niños , realizándose transacciones en su presencia.

, realizándose transacciones en su presencia. El cabecilla de este punto, un hombre de 63 años, contaba con cinco colaboradores para la venta directa y el cobro de deudas.

Resistencia armada y precariedad

El momento de las detenciones, efectuado el pasado 10 de febrero, fue especialmente tenso. En uno de los registros en Vilamarxant, un sospechoso abrió fuego con un arma de aire comprimido de gran potencia contra los agentes mientras intentaban acceder a la parcela. En ese instante, la mujer de 71 años intentó deshacerse de 700 gramos de cocaína lanzándolos a la finca vecina, aunque fueron recuperados.

Por otro lado, la operación sacó a la luz un segundo punto de venta en Cheste gestionado por una mujer de 58 años. En su vivienda, los agentes hallaron habitaciones diminutas —donde apenas cabía una cama— alquiladas por 200 euros al mes a ciudadanos extranjeros en situación de extrema precariedad.