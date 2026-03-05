Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, ha lanzado un mensaje claro sobre el peso de su formación en el tablero nacional. En una entrevista con la Agencia EFE, Delgado ha defendido que Más Madrid debe encabezar la lista por la capital en las próximas elecciones generales, haciendo valer su condición de primera fuerza de la izquierda en la región.

Liderazgo basado en resultados

Para Delgado, la fragmentación en territorios donde ya existen proyectos «consolidados» carece de sentido. El diputado regional sostiene que el éxito obtenido en la Comunidad de Madrid legitima al partido para dirigir la coalición electoral en la provincia madrileña.

«Más Madrid ha tenido resultados espectaculares y es la primera fuerza de la izquierda. Yo creo que Más Madrid debería liderar ese proceso», ha aseverado Delgado.

¿Salto al Congreso de los Diputados?

Aunque el portavoz asegura que su «foco» actual está puesto en los barrios y municipios madrileños —como Vallecas, Aluche o Móstoles—, no cierra la puerta a integrarse en la lista para la Cámara Baja si el partido así lo decide.

Esta declaración llega en un contexto de conocidas discrepancias con la actual líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García. Sin embargo, Delgado ha evitado especular sobre un posible reparto de papeles en el que uno encabece la lista al Congreso y otro la de las autonómicas, recordando que aún deben celebrarse procesos de primarias.

El futuro de la izquierda: «Faltan votos, no partidos»

Analizando la situación de la izquierda tras la reciente presentación de la nueva coalición Sumar (que integra a Más Madrid, IU y los comunes), Delgado ha dejado varios puntos clave:

Más allá de la gestión: Cree que la coalición necesita propuestas de mayor calado para «ensanchar» el electorado. «Con bajar un poquito la jornada laboral y subir un poquito el salario mínimo no alcanza; necesitamos una transformación de calado», afirma, citando la renta básica y la IA como retos pendientes.

La ausencia de Podemos: Resta importancia a la posible fractura con la formación morada, señalando que en Madrid son una fuerza extraparlamentaria y que «se han descartado ellos solos».

Sucesión de Yolanda Díaz: Tras la renuncia de Díaz a repetir como candidata, Delgado asegura que hay «fondo de armario» suficiente en la coalición para resolver el relevo pronto.

Software e ideología

Haciendo una analogía tecnológica tras su reciente charla con Gabriel Rufián (ERC), Delgado explicó que la izquierda debe actualizar tanto su «hardware» (la maquinaria electoral y las coaliciones) como su «software» (el contenido ideológico). Para él, el reto no es solo cómo se agrupan los partidos, sino cómo volver a ser una propuesta «potente» capaz de atraer los votos que hoy se decantan por la derecha.