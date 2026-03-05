Los equipos de emergencia han retomado a las 08:00 horas de este jueves las labores de búsqueda de la joven de 20 años, natural de Guadalajara, desaparecida el pasado martes en la costa de Santander. La joven cayó al mar junto a seis compañeros del instituto La Granja de Heras tras colapsar una pasarela en la zona de El Bocal.

Un despliegue masivo por tierra, mar y aire

En este tercer día de operaciones, el dispositivo mantiene una intensidad similar a la jornada anterior, en la que participaron más de cien efectivos. El operativo cuenta con la colaboración de:

Efectivos: Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Policía Local, 112 Cantabria y Protección Civil.

Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Policía Local, 112 Cantabria y Protección Civil. Medios técnicos: Un helicóptero supervisa la costa desde el aire, mientras que en el agua se ha incorporado un dron subacuático para rastrear las cavidades y zonas de difícil acceso en los acantilados.

Balance de una tragedia estudiantil

El accidente se produjo la tarde del martes, dejando un saldo devastador para la comunidad educativa. De los siete estudiantes afectados:

Cinco fallecidos: Los cuerpos de cinco jóvenes (procedentes de Barakaldo, Balmaseda, Igollo de Camargo y Almería) fueron recuperados el mismo día del siniestro. La juez encargada del caso ya ha autorizado la entrega de los restos a sus familiares.

Los cuerpos de cinco jóvenes (procedentes de Barakaldo, Balmaseda, Igollo de Camargo y Almería) fueron recuperados el mismo día del siniestro. La juez encargada del caso ya ha autorizado la entrega de los restos a sus familiares. Una herida crítica: Otra joven permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Otra joven permanece ingresada en la del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Una desaparecida: La joven de Guadalajara es, a esta hora, el único miembro del grupo que sigue sin ser localizado.

Luto y despedidas

La conmoción es absoluta tanto en Cantabria como en los lugares de origen de las víctimas. Esta tarde se celebrará en Igollo de Camargo el funeral por la joven cántabra de 22 años fallecida en el accidente, en lo que se espera sea un acto multitudinario de apoyo a las familias.

Las autoridades mantienen la esperanza de que las condiciones del mar permitan al dron subacuático y a los buceadores obtener resultados definitivos en las próximas horas.