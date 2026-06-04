La acampada de València se traslada temporalmente por el 700º aniversario del Corpus Christi, mientras la consellera Carmen Ortí defiende las cuentas de 2026 en Les Corts ante un bloque sindical fracturado.

La huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública en la Comunitat Valenciana ha alcanzado este jueves su decimonovena jornada lectiva en un escenario marcado por el enrocamiento de las posturas, la intensificación de las protestas en las calles de València y Alacant, y la total ausencia de una mesa formal de negociación que vislumbre el final del conflicto laboral iniciado el pasado 11 de mayo.

La tensión se ha trasladado al corazón de los espacios institucionales y festivos de la capital del Turia. En la plaza de la Virgen de València, el grupo de docentes que inició una acampada espontánea el pasado lunes ha cumplido su tercera noche consecutiva. No obstante, en un gesto de respeto alcanzado tras un diálogo asambleario nocturno con los organizadores locales, los manifestantes han reubicado sus tiendas de campaña hacia un lateral de la plaza, detrás de la fuente monumental. Este movimiento busca no interferir con los preparativos del Corpus Christi, una festividad de alta relevancia histórica que este año conmemora su 700º aniversario.

Dicha reubicación se produce tras la controversia institucional en la que el Ayuntamiento de València exigió por escrito a la Delegación del Gobierno el desalojo forzoso de la plaza por parte de la Policía Nacional. La Subdelegación del Gobierno Central rechazó la petición, argumentando que la competencia de mantener el orden en el espacio público correspondía a la Policía Local y advirtiendo del riesgo inminente de altercados en caso de una intervención policial represiva contra el colectivo docente.

Movilizaciones en las calles y ‘bicicletada’ lenta

La jornada de protesta comenzó a primera hora de la mañana, concretamente a las 08:00 horas, con una «bicicletada lenta» que partió desde la sede de la Conselleria de Educación y concluyó en las emblemáticas Torres de Serranos, simbolizando el desgaste tras 25 días desde el anuncio general de las movilizaciones institucionales. Posteriormente, a las 11:00 horas, una manifestación masiva convocada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT tomó la Plaza del Ayuntamiento de València, recorriendo las principales arterias del centro urbano hasta concluir en las inmediaciones de Les Corts Valencianes.

Para la tarde de este jueves, el foco de las protestas se desplazará hacia la provincia de Alicante, donde está convocada una manifestación a las 18:30 horas desde las puertas del histórico IES Jorge Juan, manteniendo la cohesión autonómica de las reclamaciones del sector educativo.

A pesar de la presión administrativa, la asamblea de docentes acampados mantiene un programa activo de concienciación ciudadana en la plaza de la Virgen que incluye actividades culturales y formativas como sesiones de cuentacuentos infantiles y ponencias de debate histórico, destacando la charla celebrada hoy sobre los paralelismos con la histórica huelga educativa de 1988.

Comparecencia en Les Corts y fractura de la representación

A las 12:00 horas, a escasos metros de la acampada, la consellera de Educación, Carmen Ortí, compareció ante la Comisión de Economía de Les Corts para exponer el proyecto de presupuestos de la Generalitat para el año 2026. Según fuentes del Ejecutivo, estas cuentas públicas —aprobadas por el pleno del Consell la semana pasada— recogen partidas de hasta 400 millones de euros destinadas a infraestructuras educativas y contemplan la subida salarial docente que fue pactada de forma exclusiva con las organizaciones sindicales ANPE y CSIF.

Este acuerdo parcial ha provocado una evidente brecha en la representación social. Los sindicatos mayoritarios (STEPV, CCOO y UGT), que ostentan la representación del 70% del profesorado valenciano, exigen una negociación «directa y efectiva» con la consellera Ortí de manera conjunta, desconociendo los encuentros virtuales que se han mantenido estos días.

Por su parte, las reuniones telemáticas celebradas esta semana entre los directores generales de la Conselleria y los sindicatos minoritarios (ANPE y CSIF) carecieron del rango legal de Mesa Sectorial debido a la falta de quórum provocada por la ausencia del bloque mayoritario.

Ante este bloqueo estructural, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, defendió la gestión de su Gobierno asegurando que «no han parado de buscar soluciones» y se comprometió a volver a convocar formalmente a la totalidad de las organizaciones sindicales una vez concluyan las mesas técnicas de trabajo en curso, con el fin de plasmar las mejoras que se hayan podido alcanzar en un documento marco que devuelva la normalidad a las aulas de la región.