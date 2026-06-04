Las condiciones meteorológicas adversas y las altas temperaturas marcan el inicio de una campaña forestal que ya ha afectado a centenares de hectáreas en diversos puntos de España.

La situación de los principales incendios forestales que mantenían en vilo a los servicios de emergencia del país ha experimentado una notable mejoría durante las últimas horas. Tras intensas jornadas de lucha contra el fuego, favorecidas por un periodo de temperaturas inusualmente elevadas para principios de junio, las autoridades han confirmado que el incendio del parque regional de El Valle-Carrascoy (Murcia) ya se encuentra controlado; el de las Marismas del Burro, en Gibraleón (Huelva), se ha dado por estabilizado; y el foco originado en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo ha quedado completamente extinguido.

Estos siniestros se suman a la preocupante actividad forestal registrada desde finales del mes pasado, que incluyó el grave incendio en el entorno del Parque Nacional de Doñana, evidenciando un arranque de verano climatológico sumamente complejo para las brigadas de extinción.

Murcia: 177 hectáreas quemadas y retirada de la UME

En la Región de Murcia, el Centro de Coordinación Operativa de Emergencias (CECOP) ha anunciado oficialmente el control del incendio declarado hace dos días en el corazón del pulmón verde de El Valle-Carrascoy. La portavoz del Gobierno murciano, Marisa López Aragón, detalló que a primera hora de esta mañana se procedió a rebajar el Plan Infomur al nivel 1 de emergencia, tras confirmarse que el perímetro ya no presentaba riesgo de avance. El balance provisional de daños se cifra en 177 hectáreas de terreno arrasadas.

El fuego, que llegó a alcanzar la situación 2 de emergencia el pasado martes debido a la proximidad del humo y las llamas, había quedado estabilizado a media tarde del miércoles. Durante la noche, el peso de los trabajos recayó sobre cuatro brigadas forestales y dos unidades de intervención rápida de la UDIF (Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales), apoyadas por un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Tras completarse el relevo de las brigadas a primera hora de hoy, los militares se encuentran a la espera de la orden de retirada definitiva. Tanto el presidente regional, Fernando López Miras, como el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, han trasladado su agradecimiento público al estamento militar por su eficacia en la contención.

Huelva: El viento y las mareas dificultan el control en la marisma

En Andalucía, el dispositivo Plan Infoca ha logrado estabilizar a las 09:30 horas de este jueves el incendio que afectaba a la Reserva Natural de las Marismas del Burro, en el término municipal de Gibraleón (Huelva). Pese a este avance, los mandos operativos advierten de que las labores para el control definitivo están resultando «extremadamente complejas» debido a la fuerte incidencia del viento y el régimen de mareas de la zona, ubicada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel.

El siniestro presenta una morfología particular con dos focos diferenciados:

Foco Norte: Originado por la reproducción de un conato registrado el pasado domingo que inicialmente se había dado por extinguido esa misma noche.

Originado por la reproducción de un conato registrado el pasado domingo que inicialmente se había dado por extinguido esa misma noche. Foco Sur: Provocado por la dispersión de pavesas a causa del viento hacia una zona pantanosa totalmente inaccesible para los medios terrestres.

La densa columna de humo negro que ha alarmado a los municipios colindantes se debe a la naturaleza del combustible; el fuego quema una zona densa de espartina, una planta autóctona de marisma que acumula grandes volúmenes de materia orgánica seca en su base.

Toledo: Extinguido tras provocar el confinamiento de una urbanización

El escenario más favorable se localiza en Toledo, donde el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) decretó la extinción total del incendio en los terrenos de la Academia de Infantería a las 23:15 horas del miércoles, según los registros del sistema Fidias. Las estimaciones apuntan a una afectación cercana a las 200 hectáreas.

La jornada de ayer resultó especialmente crítica cuando el incendio escaló a nivel 2 de emergencia debido a que el cambio en la dirección del viento empujó el humo directamente hacia la zona oeste de la urbanización ‘Las Nieves’, en el término municipal de Nambroca. Ante el riesgo de intoxicación, el Ayuntamiento ordenó el confinamiento preventivo de todos sus vecinos en sus viviendas. El despliegue de 43 efectivos y 12 medios —cuatro de ellos helicópteros y aviones de extinción— coordinados entre el Infocam, bomberos del Consorcio de Toledo, agentes medioambientales y la UME, permitió rebajar el nivel a última hora de la tarde y sofocar las llamas antes de la medianoche.