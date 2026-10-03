¿Qué ver esta noche en la tele, sábado 3 de octubre de 2026? Sábado 3 de octubre de 2026 — en Ceuta arranca la noche con Pasapalabra en Antena 3 (20:00) y el partido de la UEFA Nations League en La 1 (20:35).
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Ceuta sigue el horario peninsular (CEST, UTC+2) en octubre; ajuste las horas de la guía a su reloj local si utiliza grabadores o apps de programación.
Hemos seleccionado los títulos por horario, continuidad en la franja nocturna y variedad de formatos para diferentes momentos de la velada: inicio familiar, informativos y bloque de investigación.
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La 1
La 1 propone un inicio deportivo y después agrupa documentales y archivos como núcleo de la noche.
- 20:35 Fútbol. UEFA Nations League
- 22:40 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 23:30 Documental sobre el «enemigo público número uno» Rafael Bueno Latorre
- 00:20 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
- 01:15 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do
Destacan el partido de la UEFA Nations League (20:35) como cita compartida y el bloque de archivos y documentales (22:40 y 23:30) para quien busque enfoque histórico.
La 2
La 2 alterna concursos y espacios culturales con informativos y documentales nocturnos.
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:30 Cifras y letras
- 22:00 Informativos
- 22:30 Scrapper
- 23:50 Aquellos que desean mi muerte
- 23:50 Aquellos que desean mi muerte
- 01:45 Guerras secretas de la CIA
Si prefiere concursos, Trivial Pursuit (20:40) y Cifras y letras (21:30) mantienen el tono; el informativo de las 22:00 sirve de referencia antes de los documentales más tardíos.
Antena 3
Antena 3 estructura la noche alrededor de público y entretenimiento: concurso, informativos y un espacio musical central.
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz
- 00:50 La Voz
Para seguir la tarde-noche en clave generalista, Pasapalabra (20:00) y Antena 3 Noticias 2 (21:00) marcan los momentos clave; La Voz ocupa la franja musical más amplia.
Cuatro
Cuatro mezcla informativos, deporte y entretenimiento en horario nocturno.
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:40 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 Henry Cavill protagoniza ‘El juego del asesino’
Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:40) concentran la información deportiva y meteorológica; la noche continúa con programas de reportaje y una película para el cierre.
Telecinco
Telecinco apuesta por entretenimiento para el fin de semana intercalado con breves bloques informativos.
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 ¡De viernes!
Para quien busca participación y entretenimiento ligero, ¡Allá tú! (20:00) y First dates (21:50) son las opciones principales.
laSexta
laSexta dedica la noche a información y reportajes; su bloque de investigación ocupa varias horas consecutivas.
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 00:30 Equipo de Investigación
- 01:30 Equipo de Investigación
El bloque de Equipo de Investigación (22:30 en adelante) es la propuesta para quien busque seguimiento y reportajes en profundidad esta noche.
Cómo elegir en Ceuta esta noche
Si prefiere empezar la velada con algo compartido, opte por Pasapalabra (Antena 3, 20:00) o el partido en La 1 (20:35). Los informativos de 21:00 en Antena 3 y la 22:00 en La 2 fijan el orden de la noche para quien priorice la actualidad.
Para una continuidad temática, laSexta ofrece un carril largo de investigación; La 1 organiza la noche alrededor de archivos y documentales. La elección depende del interés: entretenimiento, información o reportaje.