¿Qué ver esta noche en la tele, sábado 3 de octubre de 2026? Sábado 3 de octubre de 2026 — en Ceuta arranca la noche con Pasapalabra en Antena 3 (20:00) y el partido de la UEFA Nations League en La 1 (20:35).

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Ceuta sigue el horario peninsular (CEST, UTC+2) en octubre; ajuste las horas de la guía a su reloj local si utiliza grabadores o apps de programación.

Hemos seleccionado los títulos por horario, continuidad en la franja nocturna y variedad de formatos para diferentes momentos de la velada: inicio familiar, informativos y bloque de investigación.

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La 1

La 1 propone un inicio deportivo y después agrupa documentales y archivos como núcleo de la noche.

20:35 Fútbol. UEFA Nations League

Fútbol. UEFA Nations League 22:40 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 23:30 Documental sobre el «enemigo público número uno» Rafael Bueno Latorre

Documental sobre el «enemigo público número uno» Rafael Bueno Latorre 00:20 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do 01:15 Lo hacemos publico los archivos secretos del no-do

Destacan el partido de la UEFA Nations League (20:35) como cita compartida y el bloque de archivos y documentales (22:40 y 23:30) para quien busque enfoque histórico.

La 2

La 2 alterna concursos y espacios culturales con informativos y documentales nocturnos.

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Informativos

Informativos 22:30 Scrapper

Scrapper 23:50 Aquellos que desean mi muerte

Aquellos que desean mi muerte 23:50 Aquellos que desean mi muerte

Aquellos que desean mi muerte 01:45 Guerras secretas de la CIA

Si prefiere concursos, Trivial Pursuit (20:40) y Cifras y letras (21:30) mantienen el tono; el informativo de las 22:00 sirve de referencia antes de los documentales más tardíos.

Antena 3

Antena 3 estructura la noche alrededor de público y entretenimiento: concurso, informativos y un espacio musical central.

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 La Voz

La Voz 00:50 La Voz

Para seguir la tarde-noche en clave generalista, Pasapalabra (20:00) y Antena 3 Noticias 2 (21:00) marcan los momentos clave; La Voz ocupa la franja musical más amplia.

Cuatro

Cuatro mezcla informativos, deporte y entretenimiento en horario nocturno.

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 Henry Cavill protagoniza ‘El juego del asesino’

Noticias cuatro (20:00) y Eldesmarque cuatro (20:40) concentran la información deportiva y meteorológica; la noche continúa con programas de reportaje y una película para el cierre.

Telecinco

Telecinco apuesta por entretenimiento para el fin de semana intercalado con breves bloques informativos.

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 ¡De viernes!

Para quien busca participación y entretenimiento ligero, ¡Allá tú! (20:00) y First dates (21:50) son las opciones principales.

laSexta

laSexta dedica la noche a información y reportajes; su bloque de investigación ocupa varias horas consecutivas.

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 00:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 01:30 Equipo de Investigación

El bloque de Equipo de Investigación (22:30 en adelante) es la propuesta para quien busque seguimiento y reportajes en profundidad esta noche.

Cómo elegir en Ceuta esta noche

Si prefiere empezar la velada con algo compartido, opte por Pasapalabra (Antena 3, 20:00) o el partido en La 1 (20:35). Los informativos de 21:00 en Antena 3 y la 22:00 en La 2 fijan el orden de la noche para quien priorice la actualidad.

Para una continuidad temática, laSexta ofrece un carril largo de investigación; La 1 organiza la noche alrededor de archivos y documentales. La elección depende del interés: entretenimiento, información o reportaje.

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