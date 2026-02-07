El 2026 será un año histórico para la astronomía en España, con el primer eclipse total de Sol en décadas y una agenda cargada de citas celestes imperdibles.

Si eres amante de mirar al cielo, 2026 es tu año. A diferencia de otros periodos, este calendario destaca por eventos de una magnitud poco común en nuestro territorio. Desde el espectacular «Eclipse del Siglo» en agosto hasta las lluvias de meteoros más intensas, aquí tienes el desglose de lo que está por venir.

El evento principal: Eclipse Total de Sol (12 de agosto)

Es, sin duda, la cita astronómica más importante del siglo XXI en España. La franja de totalidad (donde el día se hará noche completamente) cruzará la península de noroeste a este.

Ciudades donde será total: A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, León, Burgos, Zaragoza, Valencia, Castellón y Palma de Mallorca.

A Coruña, Oviedo, Santander, Bilbao, León, Burgos, Zaragoza, Valencia, Castellón y Palma de Mallorca. Hora clave: El fenómeno ocurrirá poco antes del anochecer (en torno a las 20:30 h ), con el Sol a baja altura, lo que permitirá fotografías espectaculares.

El fenómeno ocurrirá poco antes del anochecer (en torno a las ), con el Sol a baja altura, lo que permitirá fotografías espectaculares. Resto de España: Se verá como un eclipse parcial de gran magnitud (más del 90% en Madrid).

Eclipses de Luna y Sol en 2026

Además del gran eclipse de agosto, el año nos regala otros tres encuentros entre la Tierra, la Luna y el Sol:

17 de febrero: Eclipse anular de Sol (no visible desde España; visible en la Antártida y el océano Índico). 3 de marzo: Eclipse total de Luna (no visible desde España; visible en América, Asia y Oceanía). 28 de agosto: Eclipse parcial de Luna (visible desde España). Podrá observarse durante la madrugada, con el satélite ocultándose parcialmente bajo la sombra terrestre.

Lluvias de Estrellas: Cuándo pedir tus deseos

Para disfrutar de estos meteoros, recuerda alejarte de la contaminación lumínica de las ciudades. Estas son las fechas de máxima actividad en 2026:

Lluvia de Estrellas Pico de actividad (Noche del…) Observaciones Cuadrántidas 3 al 4 de enero Muy intensas, pero breves. Líridas 21 al 22 de abril Meteoros brillantes con estelas. Perseidas 12 al 13 de agosto Las «Lágrimas de San Lorenzo», coincidiendo con el eclipse solar. Oriónidas 20 al 21 de octubre Fragmentos del cometa Halley. Leónidas 17 al 18 de noviembre Visibles tras la medianoche. Gemínidas 13 al 14 de diciembre La lluvia más espectacular y colorida del año.

Estaciones y Equinoccios (Hora peninsular)

El ritmo del año lo marcan los cambios estacionales, que en 2026 tendrán lugar en las siguientes fechas:

Primavera: 20 de marzo (15:47 h).

20 de marzo (15:47 h). Verano: 21 de junio (10:26 h).

21 de junio (10:26 h). Otoño: 23 de septiembre (01:23 h).

23 de septiembre (01:23 h). Invierno: 21 de diciembre (21:50 h).

Consejos para la observación

Para el eclipse de sol del 12 de agosto, es obligatorio el uso de gafas homologadas o filtros certificados. Mirar directamente al Sol, incluso durante el eclipse, puede causar daños permanentes en la visión. Para las lluvias de estrellas, no necesitas telescopio; simplemente una tumbona y paciencia.