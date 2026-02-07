El Estadio de Vallecas se viste de gala este sábado 7 de febrero de 2026 para un enfrentamiento electrizante en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez busca hacer valer su fortín ante un Real Oviedo que, bajo la batuta de Guillermo Almada, llega a Madrid con la intención de asaltar uno de los campos más pasionales de la categoría.

Datos del Partido

Competición: LaLiga EA Sports 2025/26 – Jornada 23

LaLiga EA Sports 2025/26 – Jornada 23 Estadio: Estadio de Vallecas, Madrid

Estadio de Vallecas, Madrid Fecha: Sábado, 7 de febrero de 2026

Sábado, 7 de febrero de 2026 Horario: 14:00 (Hora España/CET)

14:00 (Hora España/CET) Capacidad: 15.500 espectadores

Análisis de los equipos

Rayo Vallecano: El vértigo de Vallecas

El equipo madrileño llega con la necesidad de recuperar la consistencia en casa. Con Isi Palazón como cerebro y la verticalidad de Álvaro García, el Rayo intentará asfixiar la salida de balón asturiana. Sin embargo, Íñigo Pérez tendrá que recomponer el puzle debido a las ausencias de piezas clave como Unai López y Abdul Mumin.

Bajas: Pathé Ciss, Pep Chavarría, Unai López y Abdul Mumin.

Real Oviedo: Ambición azul en la capital

El conjunto de Guillermo Almada aterriza en Madrid con una propuesta sólida y experimentada. La jerarquía de David Carmo en defensa y el despliegue de Santiago Colombatto en el medio serán vitales. Además, cuentan con el factor Santi Cazorla, cuya entrada en la segunda mitad siempre suele cambiar el ritmo de los partidos.

Bajas: Rahim Alhassane, Ovie Ejaria y Eric Bailly.

Alineaciones Probables

Posición Rayo Vallecano (4-2-3-1) Real Oviedo (4-4-2) Portero Augusto Batalla Aarón Escandell Defensas Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López Mediocentros Pedro Díaz, Gerard Gumbau Sibo, Colombatto, Alberto Reina Atacantes Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García Haissem Hassan, Ilyas Chaira Delantero Jorge De Frutos Federico Viñas

Dónde ver el partido en vivo

El encuentro se podrá seguir en directo a través de las siguientes plataformas según tu ubicación: