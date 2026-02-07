El Estadio de Vallecas se viste de gala este sábado 7 de febrero de 2026 para un enfrentamiento electrizante en la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez busca hacer valer su fortín ante un Real Oviedo que, bajo la batuta de Guillermo Almada, llega a Madrid con la intención de asaltar uno de los campos más pasionales de la categoría.
Datos del Partido
- Competición: LaLiga EA Sports 2025/26 – Jornada 23
- Estadio: Estadio de Vallecas, Madrid
- Fecha: Sábado, 7 de febrero de 2026
- Horario: 14:00 (Hora España/CET)
- Capacidad: 15.500 espectadores
Análisis de los equipos
Rayo Vallecano: El vértigo de Vallecas
El equipo madrileño llega con la necesidad de recuperar la consistencia en casa. Con Isi Palazón como cerebro y la verticalidad de Álvaro García, el Rayo intentará asfixiar la salida de balón asturiana. Sin embargo, Íñigo Pérez tendrá que recomponer el puzle debido a las ausencias de piezas clave como Unai López y Abdul Mumin.
- Bajas: Pathé Ciss, Pep Chavarría, Unai López y Abdul Mumin.
Real Oviedo: Ambición azul en la capital
El conjunto de Guillermo Almada aterriza en Madrid con una propuesta sólida y experimentada. La jerarquía de David Carmo en defensa y el despliegue de Santiago Colombatto en el medio serán vitales. Además, cuentan con el factor Santi Cazorla, cuya entrada en la segunda mitad siempre suele cambiar el ritmo de los partidos.
- Bajas: Rahim Alhassane, Ovie Ejaria y Eric Bailly.
Alineaciones Probables
|Posición
|Rayo Vallecano (4-2-3-1)
|Real Oviedo (4-4-2)
|Portero
|Augusto Batalla
|Aarón Escandell
|Defensas
|Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino
|Nacho Vidal, Costas, Carmo, Javi López
|Mediocentros
|Pedro Díaz, Gerard Gumbau
|Sibo, Colombatto, Alberto Reina
|Atacantes
|Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García
|Haissem Hassan, Ilyas Chaira
|Delantero
|Jorge De Frutos
|Federico Viñas
Dónde ver el partido en vivo
El encuentro se podrá seguir en directo a través de las siguientes plataformas según tu ubicación:
- España: DAZN LaLiga, DAZN y LaLiga TV Bar.
- Sudamérica: ESPN 2 y Disney+ Premium.
- México y Centroamérica: Sky Sports.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, Fubo Sports y ESPN Select.