Este sábado 7 de febrero de 2026, el «Teatro de los Sueños» acoge uno de los duelos más vibrantes de la jornada 25 de la Premier League. El Manchester United de Michael Carrick, en plena racha triunfal, recibe a un Tottenham que, bajo la dirección de Thomas Frank, lucha contra una plaga de lesiones para no descolgarse de la pelea europea.

Datos del Partido

Competición: Premier League 2025/26 – Jornada 25

Premier League 2025/26 – Jornada 25 Estadio: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Fecha: Sábado, 7 de febrero de 2026

Sábado, 7 de febrero de 2026 Horario: 13:30 (Hora España/CET) | 12:30 (UK)

13:30 (Hora España/CET) | 12:30 (UK) Canal de TV: DAZN (en exclusiva para España), Movistar+ (Dial DAZN)

Manchester United: La racha de Carrick

Los Red Devils llegan lanzados. Son el único equipo invicto en lo que va de 2026 y ocupan la 4.ª posición con 41 puntos. Bruno Fernandes, capitán y máximo asistente de la liga (12), será el eje de un equipo que confía en el guardameta Senne Lammens y en el olfato goleador de Bryan Mbeumo, aunque el joven Benjamin Sesko presiona tras su gol salvador la semana pasada.

Bajas confirmadas: Matthijs de Ligt (espalda), Mason Mount (golpe) y Patrick Dorgu (muslo).

Tottenham: Sobreviviendo a la enfermería

Los Spurs atraviesan un momento crítico. Situados en la 14.ª posición (29 puntos), Thomas Frank recupera in extremis a Micky van de Ven y Cristian Romero, pero la lista de ausencias sigue siendo demoledora. La esperanza londinense recae en la dupla formada por Xavi Simons y Dominic Solanke, quien llega tras anotar un doblete ante el Manchester City.

Bajas confirmadas: James Maddison, Dejan Kulusevski, Pedro Porro, Richarlison, Mohammed Kudus y Rodrigo Bentancur.

Alineaciones Probables