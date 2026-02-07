La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este sábado, 7 de febrero de 2026, la alerta amarilla en Ceuta ante un panorama meteorológico complicado. La ciudad autónoma se prepara para una jornada marcada por la inestabilidad, donde las lluvias, las tormentas eléctricas y el mal estado de la mar serán los protagonistas.

Un sábado pasado por agua y rayos

El pronóstico para hoy no da tregua. Tras una madrugada en la que ya se han registrado precipitaciones, el esquema para el resto del día se divide en varias fases críticas:

• Mañana y tarde: Se esperan intervalos nubosos acompañados de lluvias escasas que, sin embargo, irán ganando intensidad. Las tormentas podrían hacer acto de presencia en la primera mitad del día, pero su probabilidad aumenta drásticamente conforme avance la tarde.

• Acumulaciones: Los pluviómetros registrarán movimiento constante. Se estima que sobre las 23:00 horas se produzca el pico de descargas, con unos 9 litros por metro cuadrado.

• Viento y oleaje: Soplará un viento persistente de dirección sudoeste, lo que ha motivado también el aviso por fenómenos costeros, dificultando la navegación en el Estrecho.

Temperaturas: Humedad y sensación térmica

A pesar del temporal, los termómetros no sufrirán grandes desplomes. Las máximas alcanzarán los 18 grados, mientras que las mínimas se moverán en torno a los 11 grados. No obstante, debido a la humedad y el viento, la sensación térmica máxima se quedará en los 17 grados.