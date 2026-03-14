Con un total de 24 Grandes Premios, la temporada 2026 se perfila como una de las más exigentes y apasionantes de la historia reciente, marcada por el estreno del histórico GP de España en Madrid

El Mundial de Fórmula 1 2026 ya está en marcha. Tras el pistoletazo de salida en Australia, el gran circo del automovilismo se prepara para un calendario maratoniano compuesto por 24 citas que recorrerán los cinco continentes. Esta edición, además de mantener la emoción competitiva, destaca por introducir cambios normativos técnicos que prometen estrechar la igualdad entre las escuderías, con especial atención al rendimiento de los nuevos monoplazas.

España se posiciona como uno de los epicentros del campeonato, siendo el único país que albergará dos Grandes Premios: el GP de Barcelona-Cataluña y el histórico debut del GP de España en Madrid, que se celebrará en septiembre en el nuevo circuito de Madring.

Calendario oficial 2026: fechas y sedes

A continuación, se detalla la hoja de ruta completa para los aficionados que deseen seguir el campeonato:

Gran Premio Fecha Circuito / Ubicación Australia 6-8 marzo Albert Park (Melbourne) China 13-15 marzo Circuito Internacional de Shanghái Japón 27-29 marzo Suzuka Baréin 10-12 abril Circuito Internacional de Baréin Arabia Saudí 17-19 abril Jeddah Corniche Circuit Miami 1-3 mayo Autódromo Internacional de Miami Canadá 22-24 mayo Gilles Villeneuve (Montreal) Mónaco 5-7 junio Circuito de Mónaco Barcelona-Cataluña 12-14 junio Circuit de Barcelona-Catalunya Austria 26-28 junio Red Bull Ring (Spielberg) Gran Bretaña 3-5 julio Silverstone Bélgica 17-19 julio Spa-Francorchamps Hungría 24-26 julio Hungaroring (Budapest) Países Bajos 21-23 agosto Zandvoort Italia 4-6 septiembre Monza España (Madrid) 11-13 septiembre Madring Azerbaiyán 25-27 septiembre Bakú Singapur 9-11 octubre Marina Bay Estados Unidos 23-25 octubre COTA (Austin) México 30 oct – 1 nov Autódromo Hnos. Rodríguez Brasil 6-8 noviembre Interlagos (São Paulo) Las Vegas 19-21 noviembre Circuito callejero de Las Vegas Qatar 27-29 noviembre Losail Abu Dhabi 4-6 diciembre Yas Marina

Dónde seguir el Mundial de F1 2026 en España

La exclusividad de los derechos televisivos en España recae sobre DAZN. La plataforma ofrece la cobertura total de cada fin de semana: entrenamientos libres, sesiones de clasificación, carreras al sprint y el Gran Premio dominical. Los aficionados pueden acceder a estos contenidos a través de su aplicación oficial, disponible para dispositivos móviles, tablets y Smart TVs, así como mediante su página web.

Cabe destacar que, como novedad importante para esta temporada, Mediaset emitirá en abierto y de forma gratuita las dos carreras que se disputan en nuestro país: el GP de Barcelona-Cataluña (12-14 de junio) y el estreno del GP de España en Madrid (11-13 de septiembre), permitiendo que el gran público pueda disfrutar sin coste de estos dos hitos históricos para el automovilismo nacional.