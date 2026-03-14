Con un total de 24 Grandes Premios, la temporada 2026 se perfila como una de las más exigentes y apasionantes de la historia reciente, marcada por el estreno del histórico GP de España en Madrid
El Mundial de Fórmula 1 2026 ya está en marcha. Tras el pistoletazo de salida en Australia, el gran circo del automovilismo se prepara para un calendario maratoniano compuesto por 24 citas que recorrerán los cinco continentes. Esta edición, además de mantener la emoción competitiva, destaca por introducir cambios normativos técnicos que prometen estrechar la igualdad entre las escuderías, con especial atención al rendimiento de los nuevos monoplazas.
España se posiciona como uno de los epicentros del campeonato, siendo el único país que albergará dos Grandes Premios: el GP de Barcelona-Cataluña y el histórico debut del GP de España en Madrid, que se celebrará en septiembre en el nuevo circuito de Madring.
Calendario oficial 2026: fechas y sedes
A continuación, se detalla la hoja de ruta completa para los aficionados que deseen seguir el campeonato:
|Gran Premio
|Fecha
|Circuito / Ubicación
|Australia
|6-8 marzo
|Albert Park (Melbourne)
|China
|13-15 marzo
|Circuito Internacional de Shanghái
|Japón
|27-29 marzo
|Suzuka
|Baréin
|10-12 abril
|Circuito Internacional de Baréin
|Arabia Saudí
|17-19 abril
|Jeddah Corniche Circuit
|Miami
|1-3 mayo
|Autódromo Internacional de Miami
|Canadá
|22-24 mayo
|Gilles Villeneuve (Montreal)
|Mónaco
|5-7 junio
|Circuito de Mónaco
|Barcelona-Cataluña
|12-14 junio
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Austria
|26-28 junio
|Red Bull Ring (Spielberg)
|Gran Bretaña
|3-5 julio
|Silverstone
|Bélgica
|17-19 julio
|Spa-Francorchamps
|Hungría
|24-26 julio
|Hungaroring (Budapest)
|Países Bajos
|21-23 agosto
|Zandvoort
|Italia
|4-6 septiembre
|Monza
|España (Madrid)
|11-13 septiembre
|Madring
|Azerbaiyán
|25-27 septiembre
|Bakú
|Singapur
|9-11 octubre
|Marina Bay
|Estados Unidos
|23-25 octubre
|COTA (Austin)
|México
|30 oct – 1 nov
|Autódromo Hnos. Rodríguez
|Brasil
|6-8 noviembre
|Interlagos (São Paulo)
|Las Vegas
|19-21 noviembre
|Circuito callejero de Las Vegas
|Qatar
|27-29 noviembre
|Losail
|Abu Dhabi
|4-6 diciembre
|Yas Marina
Dónde seguir el Mundial de F1 2026 en España
La exclusividad de los derechos televisivos en España recae sobre DAZN. La plataforma ofrece la cobertura total de cada fin de semana: entrenamientos libres, sesiones de clasificación, carreras al sprint y el Gran Premio dominical. Los aficionados pueden acceder a estos contenidos a través de su aplicación oficial, disponible para dispositivos móviles, tablets y Smart TVs, así como mediante su página web.
Cabe destacar que, como novedad importante para esta temporada, Mediaset emitirá en abierto y de forma gratuita las dos carreras que se disputan en nuestro país: el GP de Barcelona-Cataluña (12-14 de junio) y el estreno del GP de España en Madrid (11-13 de septiembre), permitiendo que el gran público pueda disfrutar sin coste de estos dos hitos históricos para el automovilismo nacional.