La décima gala del concurso de Atresmedia estuvo marcada por la tensión máxima, una votación de desempate sin precedentes y la activación del polémico ‘Botón de la injusticia’

La primera semifinal de ‘El Desafío’, emitida este viernes 13 de marzo, se recordará como una de las noches más tensas y sorprendentes de la historia del formato. Con la gran final en el horizonte, los concursantes se enfrentaron a un jurado implacable en una velada donde cada punto resultó crucial, provocando incluso que el presentador, Roberto Leal, tuviera que gestionar una situación nunca vista en las seis temporadas del programa.

Un desenlace nunca visto en el formato

La competición alcanzó niveles de exigencia altísimos. Tras la suma de puntos, dos concursantes, Daniel Illescas y Willy Bárcenas, empataron en la primera posición de la clasificación de la gala. Ante esta situación insólita, el jurado se vio obligado a realizar una votación de desempate para designar un único ganador de la noche.

Tras un intenso debate, el jurado se decantó por uno de los dos aspirantes. No obstante, en un gesto de compañerismo, el ganador final decidió compartir el premio económico con su rival, destinando ambos su parte a causas benéficas, un momento de deportividad que contrastó con el ambiente de presión que se vivió durante las pruebas.

El ‘Botón de la injusticia’ cambia el destino de la edición

Si la resolución de la gala fue sorprendente, el cierre del programa no se quedó atrás. Juan del Val, uno de los miembros del jurado, decidió activar el denominado ‘Botón de la injusticia’ tras conocerse el ganador de la noche. Esta herramienta permitió otorgar cinco puntos extra de forma directa a un participante, un movimiento táctico que alteró radicalmente la clasificación general acumulada.

Gracias a este impulso inesperado, la tabla de puntos dio un vuelco definitivo, permitiendo que un concursante lograra escalar hasta la primera posición y convertirse, por derecho propio, en el primer finalista oficial de la edición. Este desenlace ha dejado a otros favoritos, como Patricia Conde, Willy Bárcenas o Jessica Goicoechea, en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándoles a jugarse su pase a la gran final en el último programa de la fase regular.

Tensión con el jurado y despedidas matemáticas

La noche no estuvo exenta de fricciones. Eva Soriano protagonizó uno de los momentos más tensos de la temporada al denunciar públicamente lo que considera una «tónica habitual» de puntuaciones bajas hacia su trabajo, frustrada por no haber podido sumar ninguna victoria en todo el concurso. Por su parte, Eduardo Navarrete, a pesar de un arriesgado reto de telas aéreas, vio cómo sus opciones de llegar a la final se desvanecían prácticamente por completo.

Con el primer finalista ya confirmado, la incertidumbre se traslada a la próxima semana, donde se decidirá el resto del cartel para la gran final, mientras que otros participantes, como María José Campanario, ya han quedado fuera de la lucha matemática por el título.