El piloto de Mercedes mantiene su dominio en este inicio de temporada tras una intensa batalla estratégica frente a los Ferrari de Leclerc y Hamilton en el Circuito Internacional de Shanghái

La Fórmula 1 ha vivido una jornada vibrante en el Circuito Internacional de Shanghái con la disputa de la primera carrera al sprint de la temporada 2026. George Russell ha vuelto a demostrar su excelente estado de forma al adjudicarse la victoria, reafirmando su posición como el líder indiscutible del campeonato tras la prueba china. El británico cruzó la línea de meta por delante de los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes completaron un podio de gran nivel tras una carrera marcada por la estrategia y la gestión de neumáticos.

La carrera, que estuvo condicionada durante varios giros por la presencia del coche de seguridad, ofreció un espectáculo táctico de alto nivel. A pesar de los intentos de los monoplazas de Maranello por inquietar el liderato de Russell, el piloto de Mercedes supo gestionar la presión en los instantes finales para asegurar los ocho puntos en juego, situándose ya con 33 puntos en la clasificación general.

Resultado de la carrera al sprint (Top 8):

George Russell (Mercedes) – 8 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 7 pts Lewis Hamilton (Ferrari) – 6 pts Lando Norris (McLaren) – 5 pts Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 4 pts Oscar Piastri (McLaren) – 3 pts Liam Lawson (Racing Bulls) – 2 pts Oliver Bearman (Haas) – 1 pt

El papel de los españoles

La jornada resultó complicada para la representación española. Tanto Carlos Sainz (Williams), que finalizó en la duodécima posición, como Fernando Alonso (Aston Martin), que terminó decimoséptimo, no lograron alcanzar la zona de puntos tras verse obligados a partir desde posiciones retrasadas en la parrilla. Ambos pilotos buscarán redimirse en la carrera principal de este domingo.

Próximos pasos en el Gran Premio de China

Tras la conclusión de la carrera al sprint, la actividad en Shanghái no se detiene. Este mismo sábado, los equipos se centran en la sesión de clasificación que determinará la parrilla de salida para el Gran Premio del domingo. La cita principal, que constará de 56 vueltas, está programada para mañana, 15 de marzo, a las 08:00 horas (horario peninsular español).

Toda la acción puede seguirse en exclusiva en España a través de DAZN F1, que retransmite todas las sesiones del fin de semana, incluyendo los previos, la clasificación y la carrera final.