Movistar Plus+, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max y Atresplayer renuevan sus catálogos con historias de superación, thrillers psicológicos y el regreso del humor surrealista

Febrero de 2026 arranca en España con una propuesta de ficción estratégica que, si bien reduce ligeramente el volumen de títulos respecto al pasado mes de enero, apuesta por una selección de alta calidad en las principales plataformas de «streaming». El calendario de los próximos 28 días se presenta equilibrado entre producciones internacionales de impacto global y ambiciosos proyectos de sello nacional que abarcan desde el drama social hasta la comedia de autor.

El fenómeno internacional y el drama nacional

Uno de los hitos más esperados del mes es el desembarco en Movistar Plus+ de ‘Más que rivales’ (Heated Rivalry) el próximo 5 de febrero. Esta producción, que aborda la relación entre dos estrellas de la liga de hockey sobre hielo, Shane Hollander e Ilya Rozanov, llega precedida por un éxito viral sin precedentes en redes sociales. La crítica internacional ha equiparado su recepción en portales como IMDB a la de grandes hitos televisivos, destacando su tratamiento de la homosexualidad en el deporte de élite.

En el ámbito español, la atención se centra en ‘Salvador’, que llega a Netflix el 6 de febrero. Protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, y bajo la dirección de Aitor Gabilondo y Daniel Calparsoro, la serie explora la radicalización ideológica. Tosar encarna a un conductor de ambulancias que decide infiltrarse en una organización neonazi para rescatar a su hija, en un drama que promete una profunda carga emocional y realismo social.

Regresos esperados y nuevas antologías

La comedia de autor recupera su espacio en Atresplayer el 15 de febrero con ‘Rafaela y su loco mundo’. Dirigida por Ernesto Sevilla y con guion de Aníbal Gómez, la ficción supone el retorno del «espíritu chanante». El elenco, compuesto por figuras como Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces y Joaquín Reyes, se sumerge en una narrativa surrealista sobre una adolescente que debe salvar el mundo en un entorno familiar atípico.

Por su parte, Disney+ refuerza su oferta con la segunda temporada de ‘The Artful Dodger’ (10 de febrero) y el estreno de ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’ (13 de febrero). Esta última, amparada por la firma de Ryan Murphy, disecciona la relación de una de las parejas más icónicas de la historia estadounidense y la presión mediática que precedió a su trágico final.

Suspenso y grandes finales en la segunda quincena

El género del suspense tendrá un papel protagonista con estrenos como ’56 Days’ en Amazon Prime Video (18 de febrero), un thriller psicológico que narra un crimen nacido en el aislamiento, y la tercera entrega de ‘El agente nocturno’ en Netflix (19 de febrero), donde Peter Sutherland se traslada a Estambul en una misión de alto riesgo internacional.

Asimismo, los seguidores del drama de época asistirán al desenlace de la cuarta temporada de ‘Los Bridgerton’ (Parte B) el 26 de febrero. Netflix cerrará la trama centrada en Benedict Bridgerton y Sophie Baek, explorando las barreras de clase en la alta sociedad londinense. En la misma fecha, Movistar Plus+ estrenará ‘El cineclub’, una propuesta íntima que vincula el amor por el séptimo arte con la salud mental.

Finalmente, el mes concluirá con ‘The ‘Burbs’ en SkyShowtime (27 de febrero), adaptación de la película homónima de 1989 protagonizada por Keke Palmer y Jack Whitehall, que traslada la sátira sobre los secretos vecinales a la actualidad.

Otros 24 estrenos de series en febrero de 2026

‘Vanished’ : 1 de febrero en MGM+

: 1 de febrero en MGM+ ‘The Copenhagen Test’ : 2 de febrero en SkyShowtime

: 2 de febrero en SkyShowtime ‘Doña Beja’ : 2 de febrero en HBO Max

: 2 de febrero en HBO Max ‘The Gold’ : 3 de febrero en Filmin

: 3 de febrero en Filmin ‘La gran boda sami’ : 3 de febrero en Sundance TV

: 3 de febrero en Sundance TV ‘Unfamiliar’ : 5 de febrero en Netflix

: 5 de febrero en Netflix ‘Las leonas’ : 5 de febrero en Netflix

: 5 de febrero en Netflix ‘Star Trek: Academia de la Flota Estelar’ : 5 de febrero en SkyShowtime

: 5 de febrero en SkyShowtime ‘Domino Day’ : 5 de febrero en Syfy

: 5 de febrero en Syfy ‘Padre no hay más que uno, la serie’ : 6 de febrero en Prime Video

: 6 de febrero en Prime Video ‘Código de silencio’ : 10 de febrero en Filmin

: 10 de febrero en Filmin ‘Motorvalley’ : 10 de febrero en Netflix

: 10 de febrero en Netflix ‘Niños de plomo’ : 11 de febrero en Netflix

: 11 de febrero en Netflix ‘Días de ceniza’ : 12 de febrero en Movistar Plus+

: 12 de febrero en Movistar Plus+ ‘Cómo llegar al cielo desde Belfast’ : 12 de febrero en Netflix

: 12 de febrero en Netflix ‘El investigador con millones de seguidores’ : 12 de febrero en Netflix

: 12 de febrero en Netflix ‘Murder Before Evensong’ : 12 de febrero en AMC+

: 12 de febrero en AMC+ ‘El arte de parecer Sarah’ : 13 de febrero en Netflix

: 13 de febrero en Netflix ‘El museo de la inocencia’ : 13 de febrero en Netflix

: 13 de febrero en Netflix ‘Asesinatos en Reikiavik’ : 16 de febrero en AMC

: 16 de febrero en AMC ‘Banksters’ : 20 de febrero en HBO Max

: 20 de febrero en HBO Max ‘The CEO Club’ : 23 de febrero en Amazon Prime Video

: 23 de febrero en Amazon Prime Video ‘A Better Man’ : 24 de febrero en Filmin

: 24 de febrero en Filmin ‘Girl Taken (Baby Doll)’: 26 de febrero en Movistar Plus+

Otras 13 series que estrenan temporada en febrero de 2026