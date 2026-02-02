El nuevo capítulo de la precuela de HBO Max muestra las dos caras de la moneda Targaryen: la nobleza de Baelor y la crueldad de Aerion, mientras desvela el secreto mejor guardado de la serie.

Por: Sergio Diez

El tercer capítulo de ‘El caballero de los Siete Reinos’ (titulado «El escudero») ha marcado un antes y un después en la producción de HBO Max. Lo que comenzó como una aventura costumbrista entre un caballero errante y su joven acompañante se ha transformado en un drama de alto nivel tras la revelación de la verdadera identidad de Egg.

La gran revelación: ¿Quién es realmente el escudero?

Tras un enfrentamiento violento en el que ser Duncan el Alto golpea al príncipe Aerion Targaryen para defender a la titiritera Tanselle, la guardia real interviene. Justo cuando Dunk está a punto de sufrir un castigo atroz, el niño interviene revelando su secreto: él es Aegon Targaryen, hijo del príncipe Maekar y hermano de Aerion.

El porqué de su anonimato: Egg se rapó su característico pelo plateado para pasar desapercibido y alejarse de la corte.

Egg se rapó su característico pelo plateado para pasar desapercibido y alejarse de la corte. Conexión con el Maestre Aemon: Egg es el hermano pequeño de Aemon, el sabio maestre del Muro en Juego de Tronos. El episodio rinde homenaje a este vínculo con la famosa frase: «Mata al niño y que nazca el hombre».

Lo mejor y lo peor de la sangre del dragón

El episodio utiliza a dos miembros de la familia real para mostrar las dos caras de la moneda de la estirpe:

Aerion «Llamabrillante» (Lo peor): Representa la locura y la crueldad. Ataca deliberadamente al caballo de su oponente en las justas y tortura a una civil por una nimiedad simbólica (la muerte de un dragón en una obra).

Representa la locura y la crueldad. Ataca deliberadamente al caballo de su oponente en las justas y tortura a una civil por una nimiedad simbólica (la muerte de un dragón en una obra). Baelor «Rompelanzas» (Lo mejor): El heredero al trono y Mano del Rey. Intenta mantener la justicia y la calma en medio del caos, representando la nobleza y el deber de un gobernante.

Profecías y sombras del futuro

Una adivina en Vado Ceniza lee el porvenir de los protagonistas, dejando predicciones escalofriantes para quienes conocen el lore de George R. R. Martin:

A Duncan: Le augura un gran futuro y riquezas (siglos después, Jaime Lannister leería sus hazañas en el Libro Blanco). A Egg: Le asegura que será rey, pero que morirá en un gran fuego. Esta es una referencia directa a la futura Tragedia de Refugio Estival.

Fidelidad extrema a los libros

La serie está cuidando detalles que sus predecesoras pasaron por alto: