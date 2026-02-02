El grupo británico de anarcopunk Chumbawamba ha mostrado su rechazo al uso de su canción más conocida, Tubthumping, en la actual campaña electoral de Vox en Aragón, al considerar que el mensaje del partido de extrema derecha es incompatible con los valores que defiende la banda.

A través de un intermediario, el cantante y guitarrista Boff Whalley trasladó a la Agencia EFE en Londres el malestar del grupo por la utilización del tema musical. «No tienen ni idea de qué va nuestra canción. No pueden utilizar la música de la izquierda, de los anarquistas y de la gente que lucha por resistir a la extrema derecha», afirmó.

La polémica surge tras la publicación en Facebook de un vídeo del líder de Vox, Santiago Abascal, durante un acto de campaña en la localidad zaragozana de Caspe, celebrado el pasado jueves, en el que suena Tubthumping como música de fondo.

Según explicó Whalley, algunos miembros de la banda —que se disolvió en 2012 pero mantiene una relación cordial entre sus integrantes— recibieron una llamada desde España alertándoles del uso de la canción en el contexto electoral.

El músico señaló que no es la primera vez que el tema es empleado con fines políticos alejados de su significado original. «Al ser una canción muy popular, que reaparece una y otra vez, a veces acaba en manos de idiotas de extrema derecha. Cuando supimos que Vox la estaba usando, pensamos que teníamos que decir claramente que no pueden hacerlo», subrayó.

Whalley añadió que considera necesario posicionarse públicamente para frenar el auge de la extrema derecha, tanto en el Reino Unido como en otros países de Europa y Estados Unidos. «Si quieren usar la música y el arte para impulsar su causa, que creen la suya propia, no la de los anarquistas», concluyó con dureza.

Por su parte, Alice Nutter, voz y percusión del grupo, también criticó el uso del tema en una publicación en Facebook. En ella aseguró que han solicitado a la red social la retirada de la canción del «post racista y antiinmigratorio» de Abascal y recalcó que Chumbawamba se alinea con la reciente decisión del Gobierno español de regularizar a medio millón de inmigrantes.