El sindicato critica que el último Real Decreto actualice este complemento en Baleares pero deje fuera a las ciudades autónomas, incumpliendo el Acuerdo Marco estatal.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Ceuta ha mantenido una reunión clave con el Delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, para abordar de urgencia la situación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en la ciudad autónoma.

Durante el encuentro, el sindicato ha manifestado formalmente su rechazo a que el último Real Decreto aprobado por el Gobierno central haya dejado fuera a Ceuta de la revisión de este complemento salarial, mientras que sí ha contemplado su actualización para el personal destinado en las Islas Baleares.

Una exclusión «injustificada» frente a Baleares

Desde la central sindical aclaran que entienden y apoyan la revisión del complemento en el archipiélago balear por ser una «reivindicación legítima». Sin embargo, tildan de injustificado el agravio comparativo con Ceuta.

CCOO recuerda que el II Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI —firmado a nivel estatal— contempla de forma expresa el compromiso de revisar de forma conjunta los complementos de residencia de los distintos territorios periféricos, incluyendo a la ciudad caballa.

Exigencias de CCOO sobre la mesa

Ante esta situación, el sindicato ha trasladado al Delegado del Gobierno una serie de peticiones muy concretas:

Calendario de negociación inmediato: CCOO rechaza los «compromisos verbales de futuro» por parte del Ejecutivo. Exigen que se fije de inmediato una mesa de negociación con fechas concretas que garantice que el acuerdo estatal se traduzca en mejoras reales.

CCOO rechaza los «compromisos verbales de futuro» por parte del Ejecutivo. Exigen que se fije de inmediato una mesa de negociación con fechas concretas que garantice que el acuerdo estatal se traduzca en mejoras reales. Un modelo más justo e igualitario: El sindicato defiende que la futura revisión debe corregir las diferencias por categoría. Sostienen que, al tratarse de un complemento destinado a compensar el elevado coste de la vida en Ceuta, la cuantía debería ser idéntica para todos los trabajadores, independientemente del grupo profesional al que pertenezcan.

«Los acuerdos se cumplen íntegramente y los trabajadores y trabajadoras de Ceuta merecen el mismo reconocimiento y el mismo trato que el de otros territorios» — sostiene la central sindical.

El sindicato ya trabaja de forma coordinada con sus órganos estatales para presionar en Madrid y avisa de que mantendrán firme su postura en defensa del funcionariado ceutí hasta que el Gobierno central cumpla con lo firmado en el Acuerdo Marco.