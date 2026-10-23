El fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026 llega con teatro clásico en el Revellín, estrenos en Marina Cinemas 7, el Cádiz–AD Ceuta del domingo por la tarde y el Clásico Barcelona–Real Madrid por la noche. Aquí tienes un plan por bloques para decidir rápido qué hacer en Ceuta.

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Antes de salir de casa, consulta la previsión del tiempo en Ceuta y, si te mueves a la Península, los horarios del ferry Ceuta–Algeciras. Aviso horario: en la madrugada del sábado al domingo se cambia al horario de invierno (a las 3:00 pasan a ser las 2:00), así que el domingo se duerme una hora más.

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Agenda y eventos culturales en Ceuta

La cita principal es Macbeth, a cargo del Teatro Clásico de Sevilla, el sábado 24 de octubre de 19:30 a 21:00 en el Teatro Auditorio Revellín. La obra dura 1 hora y 30 minutos y la entrada cuesta 10 € (en taquilla o en línea a través de Vive Ceuta).

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El domingo 25 no figura ningún otro evento en la agenda cultural de Ceuta, así que es buen día para cine, fútbol o paseo. Los próximos grandes eventos caen la semana siguiente: tributo a Alejandro Sanz el 31 de octubre y Chirigota del Bizcocho y Aissa el 1 de noviembre.

Cine en Ceuta: horarios de Marina Cinemas 7

Para conocer las novedades de la semana con sinopsis incluidas, lee nuestro artículo de estrenos de cine en Ceuta esta semana. Estas son las sesiones del fin de semana en Marina Cinemas 7 (formato digital; sujetas a cambio por causas imprevistas).

Película Sábado 24 Domingo 25 Clayface (+16) 18:00, 20:00, 22:00 18:15, 20:15 La bola negra (+16) 17:30, 19:00, 20:30, 21:30 17:30, 19:15, 20:30 Sentido y sensibilidad (+7) 17:00, 19:30, 22:00 17:00, 19:30 Leones en invierno (+16) 19:15, 22:00 19:15 La otra madre (+12) 20:00, 22:00 20:00 En el corazón de la bestia (+12) 20:00 20:00 La isla olvidada (+7) 18:00 18:00 Resident Evil (+16) 17:00 17:30 Street Fighter (+16) 17:30 17:30 Superthings: la película (apta) 17:30 17:30 Whalefall (+12) 22:00 —

Si vas en familia, la opción más clara de tarde es Superthings (17:30) o La isla olvidada (18:00). Para el resto de salas y días, consulta la cartelera de cine en Ceuta.

Fútbol: AD Ceuta FC y LaLiga, con dónde verlos

La AD Ceuta FC juega fuera este fin de semana: visita al Cádiz el domingo 25 de octubre a las 16:15 (hora peninsular), en el JP Financial Estadio, en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion. El partido se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion, DAZN y LaLiga TV M2. No hay partido en el Alfonso Murube. Más crónicas y clasificación en Deportes.

En LaLiga EA Sports, el plato fuerte es el Clásico: FC Barcelona–Real Madrid, el domingo a las 21:00 en el Spotify Camp Nou, en DAZN. El resto de la jornada 10:

Día Hora Partido Dónde verlo Sábado 24 14:00 Rayo Vallecano – Elche Movistar Plus+ (M+ LaLiga TV) Sábado 24 16:15 Racing de Santander – Espanyol DAZN Sábado 24 18:30 Valencia – Villarreal Movistar Plus+ (M+ LaLiga TV) Sábado 24 21:00 Atlético de Madrid – Deportivo Movistar Plus+ (M+ LaLiga TV) Domingo 25 14:00 Athletic Club – Getafe DAZN Domingo 25 16:15 Celta – Betis DAZN Domingo 25 18:30 Real Sociedad – Levante Movistar Plus+ (M+ LaLiga TV) Domingo 25 21:00 FC Barcelona – Real Madrid DAZN

Estrenos de streaming para el fin de semana

Si el plan es sofá y manta, estos son los principales estrenos que llegan a las plataformas entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre. El domingo 25 no figura ningún estreno en estas tres plataformas.

Plataforma Estreno Fecha Netflix Lupin: Parte 4 Viernes 23 Netflix El efecto mariposa Viernes 23 HBO Max La herencia de Hope Hill Viernes 23 HBO Max Mother Mary Viernes 23 HBO Max Devorador de almas Viernes 23 Disney+ American Horror Story: 13 (episodio 7) Viernes 23 Disney+ Coppola, el representante (temporada 2) Viernes 23 Disney+ Outlander: Blood of My Blood (temporada 2, ep. 6) Sábado 24

Exposiciones, teatro y flamenco

Teatro: Macbeth, del Teatro Clásico de Sevilla, sube al escenario del Revellín el sábado 24 a las 19:30 (10 €; detalles en la sección de agenda cultural más arriba).

Flamenco: la V edición de Flamenco en el Estrecho, organizada por la Tertulia Flamenca de Ceuta, no tiene recital este fin de semana. La cita anterior fue el 17 de octubre (Jaime Villar «Candié», Alfonso Calvo y Lorena Caballero) y la siguiente es el sábado 31 de octubre a las 17:30, con Verónica Reyes, La Chiri, María Sorroche y Messi.

Exposiciones: no se ha confirmado ninguna muestra abierta al público en Ceuta para el 24 y 25 de octubre en las fuentes consultadas. La agenda cultural de la semana publicada por El Periódico de Ceuta llega hasta el viernes 23.

Antes de salir

Revisa la previsión del tiempo en Ceuta para decidir entre plan de calle o de sofá, prueba suerte con los resultados de Loterías y sigue toda la actualidad deportiva en Deportes. ¡Buen fin de semana en Ceuta!