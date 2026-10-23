Los establecimientos hoteleros de Ceuta registraron 2.828 viajeros en septiembre de 2026, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo mes del año anterior fueron 7.070, un descenso del 60,0%.

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Las pernoctaciones sumaron 10.913, frente a las 13.934 de hace un año, lo que supone una estancia media de 3,9 noches por viajero.

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De los viajeros, 323 residían en el extranjero (11,4%) y el resto en España.

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta de Ocupación Hotelera, septiembre de 2026. Datos publicados por el INE; noticia elaborada automáticamente por El Periódico de Ceuta a partir de las cifras oficiales.