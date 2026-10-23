El Hospital Universitario de Ceuta licita la reparación de un motor de sus grupos electrógenos por 162.000 euros.

Lee tambien: Licitación de suministro de gasóleo A para prisiones en Ceuta

El Hospital Universitario de Ceuta ha anunciado la licitación para el servicio de reparación de un motor de los grupos electrógenos del centro. La Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta es la entidad adjudicadora de este contrato, cuyo valor estimado asciende a 162.000 euros.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Plazos

Las empresas interesadas en participar en este proceso de licitación tienen hasta las 23:59 horas del 29 de octubre de 2026 para presentar sus ofertas. La apertura de las ofertas administrativas se realizará el 30 de octubre de 2026 a las 09:30 horas, mientras que la apertura de las ofertas económicas está programada para el 6 de noviembre de 2026 a la misma hora. Ambas aperturas tendrán lugar en el Hospital Universitario de Ceuta.

Lee tambien: Licitación de 90 viviendas asequibles en Ceuta por 15,8 millones

Condiciones de participación

Para participar, las empresas deben cumplir con varias condiciones, como tener capacidad de obrar, no estar prohibidas para contratar, y estar al día con las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Además, se requiere que las empresas tengan una cifra anual de negocio conforme al punto 8.1 del cuadro de características del PCAP y que hayan realizado trabajos previos conforme al punto 8.2 del mismo documento.

Procedimiento

El procedimiento de adjudicación es abierto y se basa en la oferta económica, que tiene una ponderación del 100%. La duración del contrato será de dos meses, y no se aceptarán variantes en las ofertas presentadas.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de octubre de 2026 (referencia BOE-B-2026-34465).