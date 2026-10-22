El precio gasolina Ceuta del viernes, 23 de octubre de 2026 queda recogido por el Ministerio para la Transición Ecológica. Con 10 estaciones analizadas, el informe permite comparar promedios y localizar dónde se ofrecen los valores más bajos en gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

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Según este muestreo para Ceuta, el promedio de la gasolina 95 se sitúa en 1.611 €/L, con un rango entre 1.594 y 1.624 €/L. La gasolina 98 alcanza un promedio de 1.635 €/L, mientras que el gasóleo A registra un promedio de 1.725 €/L y un rango entre 1.709 y 1.734 €/L.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las estaciones con precios más bajos para Ceuta, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica, separadas por tipo de combustible.

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Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.594 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.594 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.613 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.613 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.613 €/L

Gasolina 98

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.613 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.624 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.643 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.643 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.728 €/L

Las más caras

En el otro extremo, el Ministerio para la Transición Ecológica incluye estas estaciones entre las más caras para Ceuta, en función del tipo de combustible.

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €/L (Gasolina 95)

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): (Gasolina 95) CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.624 €/L (Gasolina 95)

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): (Gasolina 95) MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.614 €/L (Gasolina 95)

Consejos

Para aprovechar mejor el precio gasolina Ceuta de cada jornada, conviene tener en cuenta tres aspectos prácticos. Primero, comparar el tipo de combustible exacto (95, 98 o diésel), porque los rangos cambian. Segundo, fijarse no solo en el promedio, sino también en el mínimo y el máximo del muestreo. Y, por último, planificar la compra: si se localiza una estación con el valor más bajo para el combustible que se utiliza, la diferencia se nota especialmente en recargas frecuentes.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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