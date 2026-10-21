El IBEX 35 cerró al alza el 21 de octubre de 2026 en 19323,50 puntos, tras una subida de 231,10 puntos (+1,21%), según Yahoo Finance. La sesión registró un rango amplio, desde un mínimo de 19006,10 hasta un máximo en el entorno del cierre, 19323,50.

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Cómo cerró el IBEX 35

En el arranque de la jornada, el índice abrió en 19064,30 puntos.

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Avanzó a lo largo de la sesión hasta situarse en niveles cercanos al máximo del día y el cierre se fijó en 19323,50 puntos, frente a los 19092,40 de la sesión anterior. La evolución intradía mostró una sesión positiva en su tramo final, con el máximo en 19323,50 y el mínimo en 19006,10. Yahoo Finance describió la tendencia como al alza. El IBEX 35 recuperó terreno respecto al cierre previo.

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Evolución de la semana

La última secuencia de sesiones apunta a una alternancia entre avances y correcciones, seguida de un repunte el día del cierre.

2026-10-15 : cierre en 19177,70 puntos, con apertura en 19203,80 y un rango entre 19119,00 y 19374,40 .

: cierre en puntos, con apertura en y un rango entre y . 2026-10-16 : cierre en 19326,30 puntos, desde apertura en 19261,40 , con máximo en 19380,20 y mínimo en 19232,20 .

: cierre en puntos, desde apertura en , con máximo en y mínimo en . 2026-10-19 : cierre en 19039,30 puntos, con apertura en 19169,90 y movimientos entre 18925,30 y 19173,60 .

: cierre en puntos, con apertura en y movimientos entre y . 2026-10-20 : cierre en 19092,40 puntos, tras abrir en 18979,30 , con máximo en 19225,80 y mínimo en 18899,40 .

: cierre en puntos, tras abrir en , con máximo en y mínimo en . 2026-10-21: cierre en 19323,50 puntos, desde apertura en 19064,30, con máximo en 19323,50 y mínimo en 19006,10.

De forma agregada, el índice mantiene un tono de recuperación tras el cierre del día anterior. Vuelve a ubicarse por encima de la cifra de la sesión previa. El repunte del día de cierre refuerza esa recuperación. El movimiento alcista queda reflejado por Yahoo Finance.

Euríbor y mercados

En el entorno financiero, la evolución del Euríbor sigue siendo un elemento de referencia para hipotecas y productos ligados a tipos de interés.

El comportamiento de la renta fija condiciona la trayectoria de este indicador. Las expectativas sobre los tipos también influyen, mientras los inversores calibran el impacto de las decisiones de política monetaria y los movimientos de los rendimientos. Con el IBEX 35 cerrando en positivo, el foco del mercado se desplaza a la continuidad del movimiento y a la capacidad del índice para sostener los niveles alcanzados en la sesión. Al mismo tiempo, se atiende a la lectura de los tipos y a su influencia sobre la valoración de los activos.

Cierre: 19323,50 puntos y +1,21% en la sesión del 21 de octubre de 2026, según Yahoo Finance.

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