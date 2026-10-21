El precio gasolina Ceuta se mueve con una variación apreciable entre estaciones este jueves, 22 de octubre de 2026, según el seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica. Con 10 estaciones analizadas, el valor medio de la gasolina 95, la 98 y el diésel sirve como referencia para planificar repostajes.

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En la foto general del día, la gasolina 95 marca un promedio de 1.611 €/L, con un rango entre 1.594 y 1.624 €/L. La gasolina 98 tiene un promedio de 1.635 €/L. En diésel, el promedio se sitúa en 1.725 €/L, entre 1.709 y 1.734 €/L.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estas son las ubicaciones con precios más bajos dentro del grupo analizado por el Ministerio para la Transición Ecológica para cada combustible.

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Gasolina 95

ON365 , Muelle Alfau (S/N, Ceuta): 1.594 €/L .

, Muelle Alfau (S/N, Ceuta): . ON365 , Avenida Teniente Gral Muslera (S/N, Ceuta): 1.594 €/L .

, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N, Ceuta): . SHELL CATENA , Avenida Martinez Catena (6, Ceuta): 1.613 €/L .

, Avenida Martinez Catena (6, Ceuta): . DISA VARADERO , Avenida Muelle Cañonero Dato (10, Ceuta): 1.613 €/L .

, Avenida Muelle Cañonero Dato (10, Ceuta): . SHELL PUNTA ALMINA, Avenida Muelle Cañonero Dato (S/N, Ceuta): 1.613 €/L.

Gasolina 98

SHELL MUELLE DATO , Avenida Muelle Dato (8, Ceuta): 1.613 €/L .

, Avenida Muelle Dato (8, Ceuta): . ON365 , Muelle Alfau (S/N, Ceuta): 1.624 €/L .

, Muelle Alfau (S/N, Ceuta): . ON365 , Avenida Teniente Gral Muslera (S/N, Ceuta): 1.624 €/L .

, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N, Ceuta): . SHELL CATENA , Avenida Martinez Catena (6, Ceuta): 1.643 €/L .

, Avenida Martinez Catena (6, Ceuta): . DISA VARADERO, Avenida Muelle Cañonero Dato (10, Ceuta): 1.643 €/L.

Diésel

ON365 , Muelle Alfau (S/N, Ceuta): 1.709 €/L .

, Muelle Alfau (S/N, Ceuta): . ON365 , Avenida Teniente Gral Muslera (S/N, Ceuta): 1.709 €/L .

, Avenida Teniente Gral Muslera (S/N, Ceuta): . SHELL CATENA , Avenida Martinez Catena (6, Ceuta): 1.728 €/L .

, Avenida Martinez Catena (6, Ceuta): . DISA VARADERO , Avenida Muelle Cañonero Dato (10, Ceuta): 1.728 €/L .

, Avenida Muelle Cañonero Dato (10, Ceuta): . SHELL PUNTA ALMINA, Avenida Muelle Cañonero Dato (S/N, Ceuta): 1.728 €/L.

Las más caras

En el otro extremo, estas gasolineras registran los precios más altos dentro del muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica para los combustibles indicados.

CEPSA , Avenida Martinez Catena S/N-Fente Playa del Chorrillo, S/N (Ceuta): 1.624 €/L en gasolina 95 .

, Avenida Martinez Catena S/N-Fente Playa del Chorrillo, S/N (Ceuta): en . CEPSA , Avenida Gonzalez Tablas (S/N, Ceuta): 1.624 €/L en gasolina 95 .

, Avenida Gonzalez Tablas (S/N, Ceuta): en . MOEVE, Avenida Juan de Borbon (27, Ceuta): 1.614 €/L en gasolina 95.

Consejos

Para aprovechar mejor el precio gasolina Ceuta, conviene tener en cuenta algunos criterios prácticos:

Comparar por tipo de combustible : el precio medio y el ranking cambian entre gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

: el precio medio y el ranking cambian entre gasolina 95, gasolina 98 y diésel. Mirar el rango diario : en gasolina 95, por ejemplo, el mínimo observado parte de 1.594 €/L y el máximo llega a 1.624 €/L , según el Ministerio para la Transición Ecológica.

: en gasolina 95, por ejemplo, el mínimo observado parte de y el máximo llega a , según el Ministerio para la Transición Ecológica. Planificar la ruta : el mejor precio puede no compensar si obliga a un desvío relevante; valora el conjunto del trayecto.

: el mejor precio puede no compensar si obliga a un desvío relevante; valora el conjunto del trayecto. Revisar antes de repostar: los precios pueden variar con el tiempo, por lo que una comprobación rápida puede marcar la diferencia.

Este repaso del precio gasolina Ceuta se basa en el seguimiento del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta en la jornada del 22 de octubre de 2026.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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