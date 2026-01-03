El comienzo de 2026 trae noticias de impacto para el bolsillo de los consumidores. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado recientemente el Real Decreto-ley 16/2025, que introduce cambios significativos en el mercado energético. Lejos de la subida que muchos temían para este 1 de enero, el Gobierno ha decidido blindar a las familias más expuestas con una prórroga histórica de los descuentos del Bono Social.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre quiénes se ven afectados y cómo quedan los nuevos porcentajes.

Prórroga de los descuentos extraordinarios

La gran noticia para este 2026 es que no habrá un «hachazo» en los descuentos. El Gobierno ha decidido mantener los porcentajes reforzados que se activaron durante la crisis energética, evitando que las ayudas vuelvan a sus niveles ordinarios (que son considerablemente más bajos).

Los descuentos quedan fijados de la siguiente manera hasta el 31 de diciembre de 2026:

Consumidores vulnerables severos: Mantienen un descuento del 57,5% sobre el precio de la energía (PVPC).

Mantienen un descuento del sobre el precio de la energía (PVPC). Consumidores vulnerables: Se les aplicará una rebaja del 42,5% en su factura.

Se les aplicará una rebaja del en su factura. Hogares en riesgo de exclusión social: El descuento será del 57,5%, pero además cuentan con la protección total contra el corte de suministro.

¿A qué familias afecta este cambio?

La medida está orientada a los hogares que cumplen con ciertos umbrales de renta y condiciones específicas. Los colectivos beneficiados son:

Familias numerosas: Tienen derecho al Bono Social independientemente de su renta (aunque el grado de vulnerabilidad dependerá de sus ingresos). Pensionistas: Aquellos que perciban la cuantía mínima de jubilación o incapacidad permanente. Beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Rentas bajas: Hogares que no superen los límites de renta establecidos según el IPREM (incrementado si hay menores, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género/terrorismo).

Novedades: Bono Social Térmico y cortes de luz

El nuevo decreto no solo toca el precio de la electricidad, sino que refuerza la protección social:

Bono Social Térmico automático: Quienes tengan el descuento eléctrico recibirán directamente esta ayuda anual para calefacción y agua caliente, sin necesidad de trámites extra. Su cuantía dependerá de la zona climática (más alta en regiones frías).

Quienes tengan el descuento eléctrico recibirán directamente esta ayuda anual para calefacción y agua caliente, sin necesidad de trámites extra. Su cuantía dependerá de la zona climática (más alta en regiones frías). Prohibición de cortes de suministro: Se prohíbe interrumpir el servicio de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social durante todo el año 2026.

Se prohíbe interrumpir el servicio de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social durante todo el año 2026. Transparencia en el recibo: Las comercializadoras de referencia (como Curenergía, Energía XXI, etc.) están obligadas a desglosar el descuento de forma clara y legible para que el usuario sepa exactamente cuánto ahorra cada mes.

¿Qué debes hacer para mantener el descuento?

En la mayoría de los casos, la prórroga es automática para quienes ya lo tienen concedido. No obstante, es vital vigilar la fecha de caducidad de tu Bono Social (que suele ser cada dos años, excepto para familias numerosas).