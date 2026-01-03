El Gobierno de España ha confirmado oficialmente el «ataque aéreo» registrado en Caracas durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo ha asegurado que todo el personal de la Embajada española en la capital venezolana se encuentra a salvo y localizado tras las explosiones reportadas en diversos puntos de la ciudad.

El ministro José Manuel Albares ha mantenido contacto directo con el embajador de España en Venezuela para verificar el estado de los trabajadores y sus familias, confirmando que, pese a la gravedad de los ataques dirigidos a objetivos militares y estratégicos, el equipo diplomático no ha sufrido daños personales.

El Ejecutivo español recaba información sobre el terreno

Fuentes gubernamentales han señalado que los servicios de inteligencia y la delegación diplomática están trabajando de forma intensiva para recabar información precisa sobre el alcance de las detonaciones. El ataque, que se enmarca en una escalada bélica sin precedentes, ha tenido como principales focos la Base Aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna, además de otros puntos en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

La confirmación por parte de España llega poco después de que trascendiera, a través de medios como CBS News, que la operación militar fue una orden directa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una campaña de presión intensificada contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Llamamiento a la protección de los residentes españoles

Además de asegurar la integridad del personal diplomático, el Ministerio de Exteriores está monitoreando la situación de la amplia colonia de ciudadanos españoles residentes en Venezuela. Se recomienda a todos los nacionales en el país:

• Permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos innecesarios.

• Mantenerse alejados de instalaciones militares y edificios gubernamentales.

• Seguir las actualizaciones de seguridad a través de los canales oficiales de la Embajada y el Consulado.

El Gobierno español ha manifestado su preocupación por la seguridad de la población civil y la estabilidad regional, mientras evalúa los próximos pasos diplomáticos ante lo que ya es considerado el conflicto militar más grave en territorio venezolano de las últimas décadas.