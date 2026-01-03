La ciudad autónoma de Ceuta afronta este sábado 3 de enero una jornada marcada por la inestabilidad y el mal estado del mar. La influencia de la borrasca Francis, la primera del año 2026, continúa condicionando la meteorología en el Estrecho de Gibraltar, obligando a activar avisos por fenómenos costeros y vientos intensos.

Aquí detallamos la previsión oficial para las próximas horas:

Alerta por viento y fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo el aviso amarillo en la zona debido a un fuerte temporal de Levante. Se esperan vientos con fuerza 7, alcanzando velocidades de entre 50 y 61 km/h, con rachas que podrían superar estos valores en puntos expuestos de la costa.

El estado del mar es especialmente adverso, lo que está dificultando la navegación en el Estrecho. Aunque el Puerto de Ceuta intenta mantener la normalidad en sus rotaciones, las navieras ya advierten de posibles retrasos. Cabe recordar que en el puerto vecino de Tarifa ya se han producido cancelaciones totales en las rutas hacia Tánger debido a este mismo temporal.

Precipitaciones y nubosidad

El cielo permanecerá mayoritariamente cubierto durante toda la jornada. La borrasca Francis dejará lluvias de poca intensidad pero persistentes, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantiene elevada, por lo que el paraguas será necesario para cualquier actividad al aire libre.

Temperaturas

A pesar del viento y la lluvia, los termómetros se mantienen en valores suaves para la época del año, con una escasa oscilación térmica debido a la humedad:

• Máxima: 15 °C

• Mínima: 12 °C

Previsión para la semana de Reyes

La inestabilidad no terminará hoy. De cara al domingo 4 y al lunes 5 de enero, se espera la entrada de una masa de aire polar que provocará un desplome de las temperaturas en toda la península. En Ceuta, aunque no se espera nieve como en el interior, el frío se intensificará notablemente coincidiendo con la Cabalgata de Reyes, por lo que se recomienda extremar las precauciones y seguir los avisos actualizados de Protección Civil.