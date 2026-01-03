Cuando sintonizamos la televisión el 6 de enero, lo primero que notamos es la velocidad. Mientras que el sorteo de Navidad dura más de tres horas, el del Niño se resuelve en apenas 20 minutos. La razón principal es la ausencia de la pedrea.

La Pedrea vs. Las Extracciones

En Navidad, la pedrea reparte 1.794 premios de 100 euros mediante el sistema de dos bombos (uno para números y otro para premios).2 Es un proceso lento donde cada número se canta individualmente.

En la Lotería del Niño, la pedrea se sustituye por extracciones de tres y dos cifras.3 En lugar de cantar números completos uno a uno, se sacan combinaciones de dígitos que premian a todos los décimos que terminen en ellos. Por ejemplo:

Extracciones de 3 cifras: Se realizan 14 extracciones que reparten 100 euros por décimo a miles de números a la vez.

Se realizan 14 extracciones que reparten a miles de números a la vez. Extracciones de 2 cifras: Se realizan 5 extracciones que reparten 40 euros por décimo.

Este sistema es mucho más ágil y, aunque no tiene el encanto sonoro de la pedrea, es el responsable de que el 37% de los décimos tengan premio, frente al 15% de Navidad.

¿Cómo funciona el sorteo de los «Bombos Múltiples»?

A diferencia de la Navidad (donde hay dos bombos grandes), el Niño utiliza cinco bombos menores, uno para cada decena (unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar).4

De cada bombo sale una bola de forma simultánea para formar el número premiado.5 Se comienza por las extracciones más pequeñas (dos cifras) y se termina con el Primer Premio.6 Emisión 2026: Este año se han puesto a la venta 55 series de 100.000 billetes cada una. Esto significa que de cada número hay 550 décimos en la calle.

Guía de premios para el 6 de enero de 2026

Si tienes un décimo en la mano, estos son los importes que puedes ganar:

Categoría Premio por Serie Premio por Décimo Primer Premio 2.000.000 € 200.000 € Segundo Premio 750.000 € 75.000 € Tercer Premio 250.000 € 25.000 € Extracciones 4 cifras 3.500 € 350 € Extracciones 3 cifras 1.000 € 100 € Extracciones 2 cifras 400 € 40 € Reintegros (3 tipos) 200 € 20 €

Los tres reintegros: Tu «seguro» de vida

Lo que realmente hace especial al Niño son sus tres reintegros.7 Mientras que en Navidad si no aciertas la última cifra del Gordo pierdes el dinero, el 6 de enero tienes tres oportunidades:

La terminación del Primer Premio.8 La primera extracción especial de una cifra. La segunda extracción especial de una cifra.Si tu décimo acaba en cualquiera de ellas, recuperas los 20 euros.

Una «segunda oportunidad» matemática

La Lotería del Niño es el sorteo de los que prefieren la lógica a la tradición. Sacrifica el espectáculo de la pedrea y los cánticos largos a cambio de una estructura técnica que favorece al jugador. Es, en esencia, un sorteo diseñado para que el dinero vuelva a los bolsillos de la gente y se reinvierta en la cuesta de enero.9