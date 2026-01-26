La red ferroviaria de Cataluña vuelve a paralizarse por completo este lunes 26 de enero de 2026. Una incidencia técnica persistente en el centro de control de Adif, ubicado en la Estación de Francia de Barcelona, ha obligado a detener la circulación de todos los trenes por segunda vez en la mañana, tras un fin de semana de crisis profunda en el sistema ferroviario catalán.

El inicio de semana laboral se ha convertido en una pesadilla para miles de usuarios en Cataluña. Lo que parecía una mañana de recuperación tras un fin de semana de parón total ha derivado en una jornada de desconcierto. A las 07:24 horas, Renfe y Adif confirmaban que se suspendía nuevamente la circulación de toda la red de Rodalies debido a que se ha reproducido la avería en el sistema informático de control.

🔴Per una incidència al centre de control d'Adif es troba suspesa la circulació de trens de Rodalies de Catalunya. — Rodalies Catalunya (@rodalies) January 26, 2026

Cronología de una mañana crítica

La situación en los andenes ha sido de máxima tensión conforme avanzaban los minutos:

• 06:30 horas: Primera suspensión total del servicio por una incidencia en el centro de control de Adif de la Estación de Francia.

• 07:05 horas: El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, anuncia que el problema ha sido resuelto y que el servicio se reanuda de forma progresiva.

• 07:24 horas: Apenas diez minutos después de comenzar a rodar los primeros convoyes, la incidencia se reproduce, obligando a una nueva suspensión indefinida.

El portavoz Carmona ha señalado que la causa exacta de este fallo recurrente está todavía por determinar y es objeto de una investigación técnica urgente.

Un sistema al límite tras una semana de accidentes

Este nuevo incidente en el centro de control de la Estación de Francia se suma a una semana negra para el ferrocarril en España, marcada por los trágicos accidentes en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) ocurridos el pasado domingo 19 de enero.

Durante este fin de semana, Adif ha ejecutado un plan de intervenciones de urgencia tras realizar más de un centenar de inspecciones en la red catalana, que se encuentra bajo una presión política y social sin precedentes. La Generalitat ya ha solicitado a los operadores de autobuses interurbanos que refuercen sus servicios para paliar la falta de trenes.

¿Cómo afecta a los viajeros?

• Suspensión total: No circula ningún tren de ninguna línea (R1, R2, R3, R4, etc.) hasta nuevo aviso.

• Información: Se recomienda a los usuarios consultar las redes sociales de Rodalies Catalunya y la App oficial antes de desplazarse a las estaciones.

• Alternativas: El servicio de autobuses de la Generalitat está tratando de aumentar frecuencias en los corredores principales, aunque se prevén colapsos en los accesos por carretera a Barcelona.