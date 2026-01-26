El precio medio de la electricidad experimenta un repunte del 215% en el inicio de la semana laboral. Tras un domingo excepcionalmente barato, el megavatio hora (MWh) escala hasta los 35,52 euros, con picos que rozarán los 90 euros durante la noche.

El regreso a la rutina este lunes 26 de enero de 2026 llega acompañado de una notable subida en la factura eléctrica. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio se encarece en 24,27 euros/MWh respecto a la jornada de ayer, pasando de los 11,25 euros dominicales a los 35,52 euros de hoy.

Esta fluctuación es habitual en los inicios de semana, cuando la actividad industrial y comercial se reactiva, aumentando la demanda en todo el país.

¿Cuándo es más barata la luz? (Horas Valle)

Para quienes puedan programar su consumo, las mejores ofertas se han concentrado en la madrugada. A partir de las 07:00, la ventana de oportunidad económica se cierra drásticamente:

• Mínimo absoluto: Entre las 02:00 y las 03:00 horas, cuando el precio ha caído hasta los 1,92 euros/MWh.

• Tramo matinal aceptable: Hasta las 07:00 horas, el valor se mantiene por debajo de los 7 euros.

• Mejor hora diurna: Si necesitas usar electrodomésticos durante el día, la franja de 13:00 a 14:00 horas (29,91 €/MWh) es la más económica una vez iniciada la jornada laboral.

¿Cuándo es más cara la luz? (Horas Pico)

El lunes se complica especialmente a partir del desayuno y, sobre todo, durante la cena, cuando el precio se dispara:

• Máximo diario: De 20:00 a 21:00 horas, alcanzando los 88,71 euros/MWh.

• Pico de mañana: Entre las 08:00 y las 09:00 horas, el precio escala hasta los 64,73 euros.

Precio de la luz por horas (Lunes 26 de enero)

Madrugada (Horas más baratas)

• 00:00 a 01:00: 4,09 euros/MWh

• 01:00 a 02:00: 3,13 euros/MWh

• 02:00 a 03:00: 1,92 euros/MWh (Mínimo del día)

• 03:00 a 04:00: 3,78 euros/MWh

• 04:00 a 05:00: 3,78 euros/MWh

• 05:00 a 06:00: 5,59 euros/MWh

• 06:00 a 07:00: 6,65 euros/MWh

Mañana (Subida fuerte)

• 07:00 a 08:00: 24,76 euros/MWh

• 08:00 a 09:00: 64,73 euros/MWh

• 09:00 a 10:00: 61,01 euros/MWh

• 10:00 a 11:00: 54,10 euros/MWh

• 11:00 a 12:00: 48,75 euros/MWh

Tarde (Tramo estable)

• 12:00 a 13:00: 32,33 euros/MWh

• 13:00 a 14:00: 29,91 euros/MWh

• 14:00 a 15:00: 30,46 euros/MWh

• 15:00 a 16:00: 35,03 euros/MWh

• 16:00 a 17:00: 43,62 euros/MWh

• 17:00 a 18:00: 39,66 euros/MWh

Noche (Horas más caras)

• 18:00 a 19:00: 53,41 euros/MWh

• 19:00 a 20:00: 78,05 euros/MWh

• 20:00 a 21:00: 88,71 euros/MWh (Máximo del día)

• 21:00 a 22:00: 78,47 euros/MWh

• 22:00 a 23:00: 35,85 euros/MWh

• 23:00 a 24:00: 24,74 euros/MWh

Consejos para el ahorro hoy

Dado que el precio máximo (casi 90 €) triplica la media del día, se recomienda encarecidamente evitar el uso de hornos, secadoras o sistemas de calefacción eléctrica de alto consumo durante la franja de 19:00 a 22:00 horas. Centralizar el gasto energético en las horas centrales del día (entre las 13:00 y las 15:00) puede suponer un ahorro de más del 50% en el coste del kilovatio hora.