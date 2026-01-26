La jornada 23 de LaLiga Hypermotion se cierra este lunes en el Alfonso Murube. El AD Ceuta busca consolidarse en la zona cómoda de la tabla, mientras que la Cultural Leonesa del «Cuco» Ziganda llega necesitada de puntos para frenar una caída libre que le acerca peligrosamente al descenso.

El AD Ceuta y la Cultural Leonesa se ven las caras hoy, lunes 26 de enero de 2026, en un duelo de necesidades opuestas. El equipo caballa, apodado el ‘Superferry’ por su solidez esta temporada, suma 32 puntos y sueña con mirar hacia los puestos altos. Por su parte, el conjunto leonés atraviesa su peor racha del campeonato con 25 puntos, sumido en una crisis de resultados que ha forzado la salida reciente de jugadores clave como Jordi Mboula.

Detalles del partido: Horario y dónde ver

El encuentro pondrá el broche de oro a la jornada liguera en un horario poco habitual para el equipo local, que juega un lunes por primera vez esta temporada.

• Horario: 20:30 horas (CET).

• Estadio: Municipal Alfonso Murube (Ceuta).

• Árbitro: Por confirmar.

Televisión y Online (Cómo ver el partido)

El choque se podrá seguir en directo a través de las siguientes plataformas:

• LALIGA TV Hypermotion: Disponible en Movistar Plus+ (M56), Orange TV (O120) y Amazon Prime Video.

• DAZN: Incluido en el Plan Fútbol de la plataforma de streaming.

• Otras opciones: Operadores como Vodafone, DIGI y MasOrange también ofrecen el canal oficial de la categoría.

Las claves del encuentro

1. El precedente: En el partido de ida disputado en el Reino de León, el Ceuta se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de penalti de Rubén Díez (0-1).

2. Crisis en León: La Cultural llega sin Jordi Mboula (traspasado a China) y con dudas en el once de Ziganda, quien ha dejado de considerar «intocable» a Luis Chacón en las últimas jornadas. Además, el equipo sufre la importante baja de Bicho en el centro del campo.

3. Fortaleza local: El Ceuta se apoya en el gran estado de forma de su portero, Guille Vallejo, para quien el partido será especial por su pasado, y en la posible incorporación del delantero Nikolai Obolskii, que suena con fuerza para este mercado de invierno.

Alineaciones probables (Previsión)

• AD Ceuta: Guille Vallejo; Fran, Lolo González, Danese, Redru; Keigo, Cristian, Rubén Díez; Jota, Aisar y Sofiane.

• Cultural Leonesa: Bañuz; Víctor García, Rodri Suárez, Quique Fornos, Álvaro Martínez; Tovar, Barri, Maestre, Artola; Manu Justo y Luis Chacón.