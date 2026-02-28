El Mundial arranca en Buriram: Marc Márquez inicia la defensa de su corona frente a una parrilla que busca destronar al campeón en la primera cita del calendario

La espera ha terminado. El Mundial de MotoGP 2026 arranca este fin de semana en el circuito de Buriram (Tailandia), inaugurando un calendario que promete emociones fuertes con 22 citas. Marc Márquez, vigente campeón, parte una temporada más como el gran favorito, con la histórica meta de igualar los ocho títulos mundiales de Giacomo Agostini.

A pesar de una pretemporada marcada por la recuperación de su lesión de clavícula, el piloto de Ducati llega a Tailandia con el aval de su dominio absoluto en este mismo trazado el año pasado, donde se llevó la pole y la victoria tanto en el Sprint como en la carrera larga. Sus principales amenazas parecen ser su hermano Álex Márquez y el italiano Marco Bezzecchi, quienes han demostrado un gran estado de forma en los test invernales.

Horarios del GP de Tailandia 2026 (Hora peninsular española)

Para no perderse detalle de la acción en pista, aquí tiene la guía completa de horarios:

Viernes, 27 de febrero

Moto3 FP1: 03:00h | Moto2 FP1: 03:50h | MotoGP FP1: 04:45h

03:00h | 03:50h | 04:45h Moto3 Practice: 07:15h | Moto2 Practice: 08:05h | MotoGP Practice: 09:00h

Sábado, 28 de febrero

Entrenamientos: Moto3 FP2 (02:40h), Moto2 FP2 (03:25h), MotoGP FP2 (04:10h).

Moto3 FP2 (02:40h), Moto2 FP2 (03:25h), MotoGP FP2 (04:10h). Clasificaciones MotoGP: Q1 (04:50h) y Q2 (05:15h).

Q1 (04:50h) y Q2 (05:15h). Clasificaciones Moto3: Q1 (06:50h) y Q2 (07:10h).

Q1 (06:50h) y Q2 (07:10h). Clasificaciones Moto2: Q1 (07:40h) y Q2 (08:05h).

Q1 (07:40h) y Q2 (08:05h). Carrera Sprint MotoGP: 09:00h (13 vueltas).

Domingo, 1 de marzo

Warm Up MotoGP: 04:40h.

04:40h. Carrera Moto3: 06:00h (19 vueltas).

06:00h (19 vueltas). Carrera Moto2: 07:15h (22 vueltas).

07:15h (22 vueltas). Carrera MotoGP: 09:00h (26 vueltas).

¿Dónde ver el GP de Tailandia por TV?

Los derechos de emisión en España pertenecen a DAZN. Podrás seguir todas las sesiones de entrenamientos, las clasificaciones, el Sprint del sábado y las carreras del domingo a través de: