Tras debutar con victoria ante Rinderknech, el murciano se enfrenta hoy al también francés Valentin Royer en los octavos de final. El encuentro está programado para el último turno de la sesión nocturna en Qatar.

Carlos Alcaraz continúa su andadura en el ATP 250 de Doha con las buenas sensaciones que le dejó su estreno. Apenas dos semanas después de coronarse en el Open de Australia, el número uno del mundo firmó su victoria número 150 en pista dura al derrotar a Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-5. Hoy, en la ronda de octavos, el nivel de exigencia se mantiene ante otro tenista galo: Valentin Royer.

Royer, actual número 60 del ranking ATP, llega a esta cita sin precedentes previos contra el español. Aunque sobre el papel cuenta con menos recursos que Rinderknech, Alcaraz no podrá bajar la guardia si quiere avanzar a unos cuartos de final donde ya esperan rivales de la entidad de Karen Khachanov o Marton Fucsovics.

Análisis del debut: Concentración y golpes maestros

En su primer partido en tierras qataríes, Alcaraz demostró que mantiene el nivel de concentración que le llevó al éxito en Melbourne. Pese a que Rinderknech apretó en el segundo set apostando por una estrategia de saque y red, el murciano supo resolver el encuentro en un tie-break de alta tensión. Detalles técnicos como globos milimétricos, passings imposibles y una derecha paralela definitiva para cerrar el duelo confirmaron que «Carlitos» no ha llegado a Doha de vacaciones.

Horario: ¿A qué hora juega hoy Alcaraz?

El partido entre Carlos Alcaraz y Valentin Royer se disputará en el último turno de la sesión nocturna en la pista central del Khalifa International Tennis & Squash Complex.

• Hora: No antes de las 19:00 horas (horario peninsular español).

• Orden de juego: El encuentro comenzará justo después de que finalice el duelo entre el italiano Jannik Sinner y el australiano Alexei Popyrin.

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Los aficionados al tenis en España tienen varias opciones para seguir el minuto a minuto del debut en octavos del murciano:

• Televisión: El encuentro se retransmitirá en directo a través de Movistar +, concretamente en el canal #Vamos (dial 8).

• Online: La plataforma Movistar Plus+ permitirá ver el partido en dispositivos móviles y tablets. Asimismo, podrá seguirse la cobertura en directo con el análisis punto a punto a través de las principales webs de información deportiva.

El objetivo de Alcaraz es claro: avanzar con firmeza hacia una hipotética final el sábado (17:00) donde todos los pronósticos apuntan a un nuevo duelo de titanes frente a Jannik Sinner.