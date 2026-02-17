El comisario principal José Ángel González ha presentado su renuncia irrevocable al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la admisión a trámite de una querella que incluye delitos de agresión sexual con penetración, coacciones y malversación.

La cúpula de la Policía Nacional vive este martes 17 de febrero de 2026 un terremoto institucional sin precedentes. El director adjunto operativo (DAO) y número dos del cuerpo, el comisario principal José Ángel González, ha comunicado su dimisión fulminante después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid haya incoado diligencias contra él. La investigación parte de una querella presentada por una agente de la Policía Nacional que denuncia haber sido víctima de una agresión sexual en abril de 2025.

Según el auto judicial, el magistrado David Maman ha citado a González a declarar en calidad de investigado (querellado) el próximo 17 de marzo. La denunciante, por su parte, comparecerá esa misma mañana para ratificar un relato que describe una dinámica de «dominación y sumisión psicológica» instrumentalizada a través de la asimetría de poder institucional del DAO.

Los hechos denunciados: una orden oficial para un fin ilícito

La querella detalla un episodio ocurrido el 23 de abril de 2025. Según la denunciante, mientras se encontraba en servicio activo en la comisaría de Coslada, recibió órdenes directas de González para abandonar su puesto en un vehículo camuflado y trasladarse a una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior. Una vez allí, el DAO presuntamente consumó la agresión sexual «con penetración» a pesar de la resistencia «expresa y rotunda» de la agente.

El escrito de acusación señala que, tras los hechos, se inició una campaña de acoso telefónico y coacciones, tanto por parte del denunciado como de otros altos cargos, con el objetivo de comprar su silencio a cambio de «compensaciones laborales». Actualmente, la agente se encuentra en baja psicológica y con el armamento retirado debido a las secuelas de lo sucedido.

Un mando clave en la era Marlaska

José Ángel González, nacido en La Rioja en 1959, ocupaba el cargo de DAO desde octubre de 2018, siendo el máximo mando operativo nombrado por el ministro Grande-Marlaska. Su permanencia en el cargo ya había sido objeto de polémica en noviembre de 2024, cuando el Gobierno recurrió a una modificación legal para evitar su jubilación a los 65 años y permitir que continuara al frente del cuerpo.

Su dimisión se ha producido, según fuentes de Interior, para «preservar la imagen de la institución». No obstante, sindicatos policiales como Jupol ya habían exigido su cese inmediato tras conocerse la gravedad de los delitos imputados, que incluyen coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, este último debido al uso de vehículos y recursos oficiales para facilitar el presunto delito.