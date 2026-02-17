La Aemet activa la alerta en el tercio oriental de la comunidad ante un frente que dejará precipitaciones débiles y un ligero descenso térmico a partir de la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles el aviso amarillo en las provincias de Almería, Granada y Jaén ante la previsión de fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos. La jornada en Andalucía estará marcada por un aumento de la inestabilidad en la segunda mitad del día, con la llegada de nubes bajas y precipitaciones débiles dispersas al final de la tarde, que afectarán principalmente al interior y la vertiente atlántica, mientras que en el litoral mediterráneo predominarán los cielos con nubes altas.

El cambio significativo en las condiciones meteorológicas se producirá a partir de las 18:00 horas, momento en el que entrará en vigor el aviso amarillo por vientos de gran intensidad y oleaje en las provincias de Almería y Granada. Posteriormente, a las 21:00 horas, la alerta se extenderá a la provincia de Jaén, donde se esperan rachas de viento especialmente fuertes. En las zonas del litoral y en las cotas altas del tercio oriental, la intensidad del viento será más acusada, con intervalos de carácter fuerte.

En lo que respecta a las temperaturas, la comunidad experimentará un ligero descenso generalizado, aunque en algunos puntos los termómetros se mantendrán sin cambios significativos respecto a jornadas anteriores. Según las previsiones oficiales, la temperatura máxima se alcanzará en Málaga, donde se esperan 22 grados, mientras que la mínima de la región se registrará en Córdoba, con 7 grados.

La situación de los vientos evolucionará de forma notable a lo largo del día. Durante la mañana, soplarán flojos de dirección variable, pero a partir del mediodía aumentarán a moderados de componente oeste. Esta intensificación será la antesala de las rachas muy fuertes que han motivado la activación de los avisos meteorológicos en el tercio oriental andaluz durante las últimas horas del miércoles.