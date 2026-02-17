Nuevas revelaciones basadas en los WhatsApps intervenidos al exasesor de Ábalos apuntan a irregularidades en el proceso de 2017 frente a Susana Díaz. La información de El Español detalla maniobras para alterar censos e introducir votos falsos en agrupaciones clave.

El caso Koldo suma una nueva y explosiva derivada que afecta directamente al corazón del PSOE. Según una información avanzada por el periódico El Español, los mensajes de WhatsApp intervenidos a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos actualmente en prisión preventiva, revelan indicios de un supuesto amaño en las primarias socialistas de mayo de 2017. En aquel proceso, Pedro Sánchez recuperó la secretaría general del partido tras imponerse a Susana Díaz y Patxi López.

Los mensajes analizados por El Español muestran instrucciones explícitas para manipular la jornada electoral del 21 de mayo de 2017. Entre las conversaciones intervenidas, destaca una orden de García para alterar el recuento: «Mete los de los cuatro rumanos», recoge uno de los textos que obran en la investigación. Estas comunicaciones apuntarían a la introducción de votos falsos, la modificación de actas y la alteración de censos en diversas agrupaciones.

Maniobras en Navarra y otros puntos de España

La información detallada por El Español pone el foco en la relación de Koldo García con su entonces pareja, Patricia Uriz, quien presuntamente recibió indicaciones directas para introducir votos de forma irregular en una agrupación de Navarra. En los mensajes reproducidos por el citado medio, Uriz llegaría a escribir: «Estoy esperando un poco para que cuele lo de haber contado», en una supuesta referencia al fraude en el recuento.

Aquella operación, según sostiene el diario, no habría sido un hecho aislado en Navarra, sino que habría contado con colaboradores estratégicos en otras comunidades autónomas. Cabe recordar que, durante aquel proceso, Koldo García tuvo un papel logístico fundamental como responsable de custodiar los avales de la candidatura de Sánchez, lo que le otorgaba una posición de control privilegiada sobre el material electoral.

Reacción del Partido Popular: «Llegó al poder amañando»

La publicación de estas informaciones ha provocado una respuesta inmediata en el tablero político. El Partido Popular ha reaccionado a través de su cuenta oficial en la red social X, arremetiendo contra el presidente del Gobierno y su entorno de confianza en aquella época, conocidos como ‘los del Peugeot’.

Sánchez llegó al poder amañando las primarias, manipulando y traicionando incluso a los suyos junto con la banda del Peugeot.



La verdadera pregunta es cuántas mentiras nos ha colado ya a los españoles y aún no conocemos. https://t.co/OUGgbEpTth — Partido Popular (@ppopular) February 17, 2026

En las primarias de 2017, Pedro Sánchez obtuvo la victoria con un 50,2% de los votos, frente al 39,9% de Susana Díaz. Estas revelaciones de El Español arrojan ahora una sombra de duda sobre la legitimidad de aquel resultado, en un momento de extrema debilidad procesal para el que fuera mano derecha del exministro Ábalos.