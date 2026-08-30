El domingo 30 de agosto de 2026 la Bundesliga inauguró la Regular Season con dos partidos: SC Freiburg 4 – 1 Werder Bremen y FC Augsburg 3 – 0 FC Schalke 04.

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Marcadores de la jornada

SC Freiburg 4 – 1 Werder Bremen

FC Augsburg 3 – 0 FC Schalke 04

El triunfo de SC Freiburg por 4-1 ante el Werder Bremen deja a Freiburg con una diferencia de goles favorable en el arranque y suma los tres primeros puntos; el marcador sugiere dominio ofensivo en el encuentro. Por su parte, el FC Augsburg resolvió con un 3-0 frente al FC Schalke 04, resultado que obliga a Schalke a corregir rumbo antes de la próxima jornada. Con solo dos partidos disputados la clasificación sigue siendo preliminar, pero ambos vencedores comienzan la temporada con ventaja en la lucha por los puntos.

Ceuta cuenta con una población estimada en torno a 82.000 habitantes.

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