Premier League | Regular Season – Jornada 2 | 30 de agosto de 2026

El Manchester United goleó 5-2 al Ipswich y el Chelsea remontó para imponerse 4-3 al Brighton en la jornada 2 de la Premier League.

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Resultados de la jornada

Chelsea 4 – 3 Brighton

Leeds 1 – 1 Brentford

Sunderland 1 – 0 Fulham

Manchester United 5 – 2 Ipswich

Lo más destacado

Además de la goleada del Manchester United, la jornada dejó encuentros de marcadores abiertos y partidos decididos por detalles. Leeds y Brentford repartieron puntos con un 1-1 que no resolvió dudas de cara a la defensa de ambas áreas, mientras que Sunderland logró un 1-0 frente al Fulham en un duelo que se decidió en los instantes finales. El triunfo del Chelsea en Stamford Bridge, tras una remontada ante Brighton, evidencia la fragilidad defensiva que han mostrado varios equipos en estas primeras jornadas. Estos resultados reordenan la tabla y ponen énfasis en la necesidad de mayor solidez defensiva para los aspirantes a la zona alta.

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