Premier League | Regular Season – Jornada 2 | 30 de agosto de 2026
El Manchester United goleó 5-2 al Ipswich y el Chelsea remontó para imponerse 4-3 al Brighton en la jornada 2 de la Premier League.
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Resultados de la jornada
- Chelsea 4 – 3 Brighton
- Leeds 1 – 1 Brentford
- Sunderland 1 – 0 Fulham
- Manchester United 5 – 2 Ipswich
Lo más destacado
Además de la goleada del Manchester United, la jornada dejó encuentros de marcadores abiertos y partidos decididos por detalles. Leeds y Brentford repartieron puntos con un 1-1 que no resolvió dudas de cara a la defensa de ambas áreas, mientras que Sunderland logró un 1-0 frente al Fulham en un duelo que se decidió en los instantes finales. El triunfo del Chelsea en Stamford Bridge, tras una remontada ante Brighton, evidencia la fragilidad defensiva que han mostrado varios equipos en estas primeras jornadas. Estos resultados reordenan la tabla y ponen énfasis en la necesidad de mayor solidez defensiva para los aspirantes a la zona alta.