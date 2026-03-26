El Tribunal Supremo ha decidido rebajar la condena de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como el ‘Pequeño Nicolás’, a dos años y un mes de prisión. Esta decisión se enmarca dentro del caso que investiga la denominada «mafia policial», en el que Gómez Iglesias había conseguido acceso a datos reservados obtenidos de agentes del cuerpo de policía, como matrículas de vehículos.

El ‘Pequeño Nicolás’ había sido condenado inicialmente a cuatro años y tres meses de cárcel por su implicación como inductor en un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionarios públicos, así como por un delito de cohecho activo. Sin embargo, el Alto Tribunal ha decidido reducir esta condena al estimar parcialmente el recurso presentado a su favor.

Uno de los factores que influyó en la decisión del Tribunal Supremo fue la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. Esta atenuante fue valorada en el proceso y considerada suficiente como para disminuir la gravedad de la pena que se le había impuesto previamente.

Además de la reducción de la pena de Gómez Iglesias, el Supremo también ha dejado sin efecto su condena como inductor en un delito de violación de secretos oficiales. Esto se debe a que el tribunal también absolvió al autor original de dicho ilícito, Emilio García Grande, quien era en aquel momento el coordinador de seguridad municipal.

La trama que involucra al ‘Pequeño Nicolás’ se desencadenó en octubre de 2014, cuando fue detenido tras hacerse pasar por un miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Desde entonces, su caso ha captado la atención mediática debido a las múltiples implicaciones de corrupción que ha revelado.

En la causa principal, no solo se ha visto afectado Gómez Iglesias, sino que también fueron condenados dos policías municipales que le proporcionaron información confidencial. La pena impuesta a ellos también ha sido reducida, ajustándose a dos años, un mes y 15 días por su papel como autores de delitos de revelación de secretos y cohecho activo.

Este caso ha puesto de manifiesto las deficiencias en los sistemas de control y seguridad dentro de las instituciones, lo que ha llevado a un intenso debate sobre la necesidad de una reforma en las prácticas policiales y en la gestión de la información sensible.

La decisión del Tribunal Supremo ha suscitado reacciones diversas entre los expertos en derecho y la ciudadanía. Algunos consideran que la reducción de la pena y las absoluciones son un signo de la falta de contundencia en la lucha contra la corrupción, mientras que otros defienden el derecho del acusado a un juicio justo y a una pena proporcional a los delitos cometidos.