Aquí podrás encontrar toda la información sobre la cartelera de cine en Ceuta de la semana, ver trailer de películas, sacar entradas online y disfrutar de un entorno cómodo mientras ves el estreno que más te guste.

Avatar. Fuego y ceniza

Sam Worthington y Zoe Saldaña retoman sus papeles icónicos, interpretando a Jake Sully y Neytiri, que se han convertido en unos maravillosos padres que hacen todo lo posible por mantener unida a su familia. Cuando acontecimientos imprevistos los alejan de su hogar, los Sully viajan a través de los inmensos confines de la luna Pandora y huyen al territorio que está en poder del clan Metkayina, un pueblo que vive en armonía con los océanos que le rodean. Allí, los Sully deberán aprender a navegar por el peligroso mundo del agua y también a ganarse la aceptación de su nueva comunidad. Director: James Cameronrd Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang Estreno: 19 diciembre 2025 Horarios: Viernes 19 diciembre: 17:00h, 18:00h, 19:30h, 20:45h, 21:45h

Sábado 20 diciembre: 17:00h, 18:00h, 19:30h, 20:45h, 21:45h

Domingo 21 diciembre: 17:00h, 18:00h, 19:30h, 20:45h, 21:45h

Me has robado el corazón

Eric engaña a Vera para que sea su conductora tras robar un banco en Madrid, iniciando una huida hacia Galicia. Perseguidos por la policía, Vera enfrenta miedo, dilemas morales y decisiones que cambiarán su vida en cada kilómetro del viaje. Director: Chus Gutierrez

Reparto: Oscar Casas, Ana Jara, Luis Zahera

Estreno: 5 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 17:00h.

Jueves 18 diciembre: 17:30h.

ZOOTROPOLIS 2

Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes. Director: Jared Bush, Byron Howard Reparto: Animación Estreno: 28 noviembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 17:00h, 18:00h, 19:15h, 20:00h.

Jueves 18 diciembre: 17:00h, 18:00h, 19:15h, 20:00h.

Viernes 19 diciembre: 17:00h, 19:15h.

Ahora me ves 3

Los legendarios Cuatro Jinetes vuelven para un nuevo golpe junto a una nueva generación de jóvenes ilusionistas. Su misión: robar el “Diamante Corazón” que está en poder de la poderosa y corrupta Veronika Vanderberg (Rosamund Pike), vinculada al crimen organizado. En esta aventura cargada de trucos imposibles, traiciones y magia a gran escala, los equipos antiguo y nuevo deben unir fuerzas para desenmascarar una red criminal global. Director: Ruben Fleischer Reparto: Dave Franco, Isla Fisher, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson Estreno: 14 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 21:00h.

Los Goonies

Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar «los Goonies». Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero. Director: Richard Donner Reparto: Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman, Kerri Green, Martha Plimpton, Jonathan Ke Quan, John Matuszak, Robert Davi Estreno: 12 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 17:00h, 22:00h.

Jueves 18 diciembre: 17:15h.

Viernes 19 diciembre: 17:00h.

Drácula

Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula (Caleb Landy Jones), renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido. Reparto: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Director: Luc Besson Estreno: 21 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 21:30h.

Viernes 19 diciembre: 21:30h.

El rey de reyes

La historia de Jesucristo contada por Charles Dickens y vista a través de los inocentes ojos de un niño. Al famoso narrador Charles Dickens le resulta difícil establecer un vínculo con su imaginativo hijo, Walter, debido a su ajetreada carrera. Después de que Walter interrumpa una de las lecturas de Dickens, éste decide compartir con él la historia de Jesucristo, con la esperanza de salvar la distancia que los separa. A medida que Dickens narra la historia, Walter queda cautivado y experimenta vívidamente los acontecimientos de la vida de Jesús. A través del viaje de Jesús, la relación entre Walter y Dickens se profundiza, culminando en un vínculo de amor forjado a través de la narración. Reparto: Animación Director: Seong-Ho Jang Estreno: 12 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 18:00h, 20:00h

Jueves 18 diciembre: 18:00h, 20:00h

Black Phone 2

Cuatro años después de que The Black Phone terminara con el secuestro de Finney Blake, éste (ahora de 17 años) sigue intentando rehacer su vida. Mientras tanto su hermana Gwen (15 años) comienza a recibir llamadas en sus sueños desde un misterioso “teléfono negro” y tiene visiones de tres chicos perseguidos en un campamento de invierno llamado Alpine Lake. Juntos deciden investigar el lugar durante una tormenta de nieve, donde descubren que el aterrador asesino conocido como “El Grabber” no solo ha vuelto —incluso desde más allá de la muerte— sino que está conectado con el pasado de su propia familia Directores: Scott Derrickson Reparto: Demián Bichir, Ethan Hawke, Jeremy Davies, Madeleine McGraw, Mason Thames Estreno: 24 octubre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 22:00h

Nuremberg

Tras el fin de la II Guerra Mundial, con ocasión de los cruciales juicios de Nuremberg de los Aliados contra el derrotado régimen nazi, el psiquiatra estadounidense Douglas Kelley (Malek), encargado de determinar si los prisioneros oficiales nazis son aptos para ser juzgados por sus crímenes de guerra, se ve inmerso en una compleja batalla de ingenio con Hermann Göring (Crowe), mano derecha de Hitler. Director: James Vanderbilt Reparto: Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O’Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Lotte Verbeek, Richard E. Grant Estreno: 28 Noviembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 19:00h.

Five Nights at Freddy’s 2

Director: Emma Tammi Reparto: Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Matthew Lillard Estreno: 5 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 18:00h, 19:00h, 20:00h, 22:00h.

Jueves 18 diciembre: 18:15h, 19:15h, 20:15h.

Viernes 19 diciembre: 18:00h, 20:00h, 22:00h.

Roofman. Un ladrón en el tejado

La historia real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald’s entrando por un agujero que cortaba en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, se escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante aproximadamente seis meses. Director: Derek Cianfrance Reparto: Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stanfield, Juno Temple, Peter Dinklage, Uzo Aduba, Ben Mendelsohn, Melonie Díaz, Lily Collias Estreno: 12 diciembre 2025 Horarios: Miércoles 17 diciembre: 21:45h.

Información general / ubicación

Nombre completo: Marina Cinemas 7 UCC (también “Multicines Marina” o “Cines Marina”)

Dirección: Avenida Poblado Marinero, s/n, CP 51001, Ceuta

Teléfono de contacto: 956 511 027

Número de salas: 7

Precios de entrada estándar: 6,50 € Precios reducidos / día del espectador: miércoles, 5,50 €