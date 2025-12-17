El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha acudido este miércoles a la comisión de investigación en el Senado sobre el conocido como caso Koldo, pero se ha acogido a su derecho a no declarar ante los senadores y ha rechazado responder a las preguntas de la comisión. En su breve intervención, ha denunciado lo que considera una “persecución propia de la Inquisición”, asegurando que la investigación se está centrando en su persona sin respetar garantías jurídicas.

Cerdán ha cuestionado también la autenticidad de los audios que han servido de base para situarlo en el centro de la trama, defendiendo que son falsos y sugiriendo incluso que podrían estar manipulados mediante tecnologías como la inteligencia artificial. Su comparecencia se produce casi un mes después de haber salido de prisión, donde estuvo ingresado durante cinco meses en relación con la investigación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido esta misma mañana en el Palacio de la Moncloa al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en lo que supone una señal de continuidad institucional en medio de la intensa agenda política de final de año.

Paralelamente, los socios de coalición del Gobierno —especialmente los grupos que integran Sumar— han manifestado en las últimas horas su malestar con el PSOE, reclamando más claridad y explicaciones ante los recientes casos de escándalos y crisis internas que afectan al partido gobernante. Aunque rechazan por el momento romper la coalición, exigen reuniones y acuerdos que puedan fortalecer la agenda social y democrática de la legislatura.

La política española afronta así uno de sus momentos más delicados del año, con investigaciones judiciales de alto perfil, tensiones internas en los partidos y desafíos de gestión gubernamental en el horizonte inmediato.