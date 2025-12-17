El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido este miércoles ante la llamada comisión Koldo del Senado sin la compañía de senadores socialistas. Al ser cuestionado por la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre su asistencia “solo” al órgano de investigación, Cerdán respondió con contundencia: “Mejor solo que mal acompañado”.

Consultado sobre si siente que el PSOE le ha abandonado, Santos Cerdán afirmó que no necesita el apoyo de nadie y subrayó que él tampoco ha pedido respaldo del partido. “Hay muchísima gente que me cree”, añadió, defendiendo su integridad y recordando que su comparecencia responde a la obligación de declarar, no a una necesidad de respaldo político.

Preguntado acerca de su mujer, Francisca Muñoz, mencionada en uno de los informes de la UCO por supuestamente gastar dinero de la trama Koldo en El Corte Inglés, Cerdán pidió respeto hacia ella y enfatizó que no tiene nada que ver con los hechos bajo investigación.

La intervención de Santos Cerdán evidencia la postura de independencia que mantiene frente al proceso de investigación y la presión política que le rodea, dejando claro que su presencia en la comisión responde únicamente a su compromiso con el procedimiento parlamentario.