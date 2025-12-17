El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, arremetió este miércoles contra la investigación del llamado caso Koldo durante su intervención en la comisión del Senado. Cerdán calificó el proceso de “propio de la Inquisición” y “sin garantías”, y aseguró que se ataca su presunción de inocencia.

El exdirigente socialista denunció que los audios intervenidos en la casa de Koldo García, que sustentan gran parte del caso, son falsos. Según Cerdán, la acusación se basa en un informe de la UCO que él considera “una colección de especulaciones policiales extremadamente imaginativas”, derivadas de audios supuestamente encontrados hace dos años, cuya autenticidad se va demostrando cada vez más dudosa.

Cerdán cuestionó la tecnología de grabación de los audios, señalando que los mismos fueron grabados en un sistema que no existía en la época que supuestamente se realizaron. Además, recordó que peritos de la Guardia Civil admitieron ante el juez Leopoldo Puente que no podían avalar la autenticidad total de esos audios, un hecho que, según él, no puede ser pasado por alto.

El exsecretario también criticó el papel del Senado en la investigación, afirmando que no existe interés real por esclarecer lo sucedido: “Nadie busca la verdad, ni aquí ni en el Congreso”, aseguró.

Con estas declaraciones, Cerdán refuerza su postura de defensa y cuestiona la legitimidad de la investigación que ha marcado los últimos meses de su carrera política.

