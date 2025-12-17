Las autoridades marroquíes han activado este martes la alerta roja ante la previsión de un oleaje extremo que podría superar los seis metros de altura en la costa atlántica. Este nuevo aviso meteorológico llega en un momento crítico, tras el temporal del pasado domingo que dejó un trágico balance de 37 fallecidos en la provincia de Safi debido a inundaciones repentinas. La Dirección General de Meteorología advierte de un peligro elevado para la navegación y las zonas costeras en un tramo de 500 kilómetros.

Oleaje extremo y marea alta

La alerta roja emitida por la Dirección General de Meteorología de Marruecos prevé olas «fuertes y regulares» con alturas que oscilarán entre los 5 y los 6,5 metros. El fenómeno afectará a la costa atlántica desde Mehdia (al norte de Rabat) hasta Cabo Ghir (al norte de Agadir).

El periodo de máximo riesgo está comprendido entre las 20:00 horas de este martes y las 06:00 horas del miércoles. A la violencia del oleaje se sumará una marea alta que subirá entre 3 y 3,20 metros, lo que potenciará las corrientes marinas y la fuerza del rompiente en la costa, incrementando el riesgo de inundaciones costeras.

Safi: 37 víctimas tras lluvias torrenciales

Este nuevo frente de mal tiempo se suma a la catástrofe vivida el pasado domingo en la provincia de Safi, a unos 350 kilómetros al sur de Rabat. Las lluvias torrenciales, que llegaron a superar los 60 milímetros en solo tres horas, provocaron inundaciones masivas que se han cobrado la vida de 37 personas.

Recomendaciones y prohibiciones

Ante la gravedad de la situación, las autoridades han emitido una serie de instrucciones de obligado cumplimiento para garantizar la seguridad:

Evitar zonas de riesgo: Se recomienda no acercarse a playas, muelles, rompeolas rocosos ni dársenas portuarias.

Se recomienda no acercarse a playas, muelles, rompeolas rocosos ni dársenas portuarias. Suspensión de actividades: Se insta a pescadores y embarcaciones de recreo a posponer cualquier salida al mar hasta que las condiciones mejoren.

Se insta a pescadores y embarcaciones de recreo a posponer cualquier salida al mar hasta que las condiciones mejoren. Seguimiento oficial: Las autoridades locales piden a la población seguir estrictamente los boletines meteorológicos y las instrucciones de seguridad.

El aviso de alerta roja implica un riesgo muy elevado para la navegación marítima y todas las actividades portuarias en la zona afectada.