El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, aseguró este miércoles que la reciente petición de la vicepresidenta Yolanda Díaz para una remodelación del Gobierno “no fue acordada por el espacio” político, aunque reconoció que sabían que la titular de Trabajo iba a lanzar un “mensaje contundente” en televisión ese mismo día.

En rueda de prensa, Maíllo subrayó que la voluntad de IU está centrada en resolver la crisis y convocar reuniones, y no en debatir si la petición fue consensuada. Ese mismo viernes, los partidos de Sumar con representación en el Gobierno celebraron una reunión telemática en la que sí abordaron la crisis generada por los casos de corrupción y denuncias de acoso que afectan al PSOE.

Maíllo dejó claro que IU apuesta por la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de Gobierno, y adelantó que espera que el encuentro se celebre “al más alto nivel” este próximo viernes. “Cuando hay un problema hay que activar los mecanismos. Las reuniones no pueden ser desdeñadas”, defendió, en respuesta a la postura del PSOE, que había restado importancia a la cita.

Con estas declaraciones, Maíllo refuerza la posición de IU como un actor comprometido con la supervisión y coordinación dentro del Gobierno, buscando soluciones frente a la crisis interna que atraviesa el Ejecutivo.