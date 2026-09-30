CASA SEAT ha presentado su agenda cultural para el mes de octubre, que incluirá una variedad de eventos relacionados con la música, moda, gastronomía, cultura y deporte. Este espacio, que renombró temporalmente a CASA CUPRA Raval, vuelve a su denominación habitual tras el exitoso lanzamiento del modelo 100% eléctrico de CUPRA.

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Uno de los eventos destacados será el ModaHub, programado para el 3 de octubre, donde se reunirán marcas y diseñadores tanto nacionales como internacionales, junto a profesionales del sector. José María García, fundador de Ze García, participará en una conversación homenaje a su trayectoria en la moda contemporánea. Además, se presentarán novedades sobre innovación y sostenibilidad en la industria textil.

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Desde el 7 hasta el 17 de octubre, CASA SEAT acogerá la exposición ‘ETSEIB, 175 años de historia, innovación y talento compartido’, que conmemora el aniversario de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, y mostrará la evolución de la ingeniería industrial en la ciudad.

El 20 de octubre, comenzará la exposición ‘Bultaco: pasión por las motos’, donde se exhibirán motocicletas emblemáticas de esta marca barcelonesa, incluyendo modelos de competición y prototipos. Esta muestra representará el legado de Bultaco y su influencia en la historia de las motos en España.

La programación musical incluirá el 7 de octubre una conversación entre Valeria Castro y Gerard Guerrero, así como otros eventos como ‘La muerte del buen gusto’ y presentaciones relacionadas con las series y el cine, como el fenómeno de El Bulli con Ferran Adrià el 26 de octubre. También se organizarán actividades deportivas, como una jornada de Electric Saturday el 17 de octubre y la retransmisión del partido FC Barcelona-Real Madrid el 25 de octubre.